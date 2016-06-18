حذف دام مازاد از مراتع/ آبخیزداری در ۱۱میلیون هکتار از اراضی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم روز جهانی مقابله با بیابان زایی در جمع خبرنگاران گفت: طرح اجرای عملیات آبخیزداری در ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور برای یک برنامه ۱۰ ساله تدوین شده است.

حجتی با بیان اینکه این طرح در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، افزود: این برنامه از طرح های محوری و اولویت دار برنامه اقتصاد مقاومتی است و به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسیده است.

وی ابراز امیدواری کرد با پیش بینی های انجام شده و منابعی که در اختیار قرار می گیرد، آبخیزداری در حفاظت از خاک و زمین و احیای اراضی نتیجه بخش باشد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم این طرح را سالیانه یک میلیون هکتار در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اجرایی کنیم.

حجتی گفت: سال گذشته با وجود همه محدودیت‌ها موفق شدیم ۵۰۰ هزار هکتار از این طرح را اجرا کنیم که علاوه بر حفاظت خاک، جلوگیری از تبخیر آب، تقویت سفره های زیرزمینی و نفوذ آب در زمین و تغذیه سفره و خاک و همچنین جلوگیری از فرسایش خاک را در پی داشته است.

وی با اعلام اینکه طرح های بسیار خوبی به صورت همه جانبه در سطح کشور پیش بینی شده و در حال اجراست گفت: بخش عمده این طرح‌ها به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جنگل ها برمی گردد و بخش دیگر از طریق خدمات دولتی به طور غیرمستقیم همچون ارائه سوخت از طریق گاز طبیعی و توزیع کپسول های گاز توسط سازمان عشایری ارائه شده است.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد: برنامه حذف دام مازاد از مراتع را در دستور کار داریم که خوشبختانه در این زمینه نیز موفقیت هایی به دست آمده که عمده این اقدامات توسط سازمان جنگل ها به اجرا درآمده است.