میرزا علی‌تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمع‌آوری زباله‌های خشک از سطح شهر گناباد اظهار کرد: طرح جمع‌آوری زباله‌های خشک از سطح شهر گناباد، در سال ۱۳۹۴ به پیمانکار واگذار شده است و براساس گزارش پیمانکار ماهانه ۳۰ تن زباله خشک در گناباد جمع‌آوری می‌شود.

وی ادامه داد: با مشارکت بیشتر مردم و همکاری با پیمانکار مربوطه در اجرای بهتر طرح، مردم می‌توانند در تداوم این طرح کمک بسیار بزرگی برای مجموعه شهری باشند.

شهردار گناباد افزود: مردم باید زباله‌های خشک خود را به ایستگاه‌های جمع‌آوری زباله خشک در سطح شهر تحويل بدهند و از دادن زباله‌های خشک به ماشین‌های دوره‌گرد خوداری كنند.

تقوی با بيان اينكه فرهنگ تفکیک زباله حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت: تفكيك زباله ضمن رعایت بهداشت محیط در راستای اقتصاد نیز از جهات مختلف می‌تواند به اشتغال‌زایی و کاهش آسیب به محیط زیست کمک كند .

شهردار گناباد خاطرنشان كرد: شهرداری گناباد به عنوان کارفرما، نظارت دقیقی بر اجرای این طرح جمع‌آوری زبال خشك خواهد داشت و مردم در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد می‌توانند به شهرداری مراجعه كنند.