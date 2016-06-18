  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۰۰

شهردار گناباد:

ماهانه ۳۰ تن زباله خشک در گناباد جمع آوری می‌شود

ماهانه ۳۰ تن زباله خشک در گناباد جمع آوری می‌شود

مشهد ـ شهردار گناباد گفت : شهرداری گناباد ماهانه ۳۰ تن زباله خشك را از سطح شهر جمع‌آوری می‌كند.

میرزا علی‌تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جمع‌آوری زباله‌های خشک از سطح شهر گناباد اظهار کرد: طرح جمع‌آوری زباله‌های خشک از سطح شهر گناباد، در سال ۱۳۹۴ به پیمانکار واگذار شده است و براساس گزارش پیمانکار ماهانه ۳۰ تن زباله خشک در گناباد جمع‌آوری می‌شود.

وی ادامه داد: با مشارکت بیشتر مردم و همکاری با پیمانکار مربوطه در اجرای بهتر طرح،  مردم می‌توانند در تداوم این طرح کمک بسیار بزرگی برای مجموعه شهری باشند.

شهردار گناباد افزود: مردم باید زباله‌های خشک خود را به ایستگاه‌های جمع‌آوری زباله خشک در سطح شهر تحويل بدهند و از دادن زباله‌های خشک به ماشین‌های دوره‌گرد خوداری كنند.

تقوی با بيان اينكه فرهنگ تفکیک زباله حرکتی در راستای اقتصاد مقاومتی است، گفت: تفكيك زباله ضمن رعایت بهداشت محیط در راستای اقتصاد نیز از جهات مختلف می‌تواند به اشتغال‌زایی و کاهش آسیب به محیط زیست کمک كند .

شهردار گناباد خاطرنشان كرد: شهرداری گناباد به عنوان کارفرما، نظارت دقیقی بر اجرای این طرح جمع‌آوری زبال خشك خواهد داشت و مردم در صورت داشتن هرگونه انتقاد و پیشنهاد می‌توانند به شهرداری مراجعه كنند.

کد مطلب 3688757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها