نخستین مرحله افزایش سرمایه پتروشیمی زنجان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی زنجان، محمدرضا مدیری افزود: مرداد سال گذشته پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش ۶.۳ برابری سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی زنجان طی دو مرحله، اولین تجربه افزایش سرمایه این شرکت وارد مرحله تازه‌ای شد که با تصویب موضوع در مجمع فوق‌العاده، آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه منتشر شد.

وی یادآورشد: سهام‌داران از ۱۵ مهر تا ۱۵ دی سال قبل (پس از یک بار تمدید یک ماهه) نسبت به تامین سهم خود در افزایش سرمایه اقدام کردند و حراج حق‌تقدم‌های استفاده نشده نیز ۲۱ اردیبهشت امسال به پایان رسید.

مدیری گفت: به این ترتیب ۱۰۰ درصد مبلغ پیش‌بینی شده برای افزایش سه برابری سرمایه شرکت در مرحله نخست تامین شد و سه‌شنبه هفته گذشته ۲۵ خرداد نیز این افزایش سرمایه از ۵۵۶ به یک هزار و ۶۶۹ میلیارد ریال برابر یک میلیارد و ۶۶۸ هزار و ۹۶۳ هزار و ۳۹۷ سهم با ارزش هر سهم برابر یک هزار ریال در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان زنجان به طور رسمی ثبت شد.

وی افزود: این نخستین تجربه افزایش سرمایه که موتور محرک احیای عملیات اجرایی این پروژه محسوب می‌شود، در حالی به انجام رسید که سال گذشته و همزمان با صدور مجوز افزایش ۶.۳ برابری سرمایه، هیئت دولت نیز دستور تامین ارزی پروژه را به صندوق توسعه ملی ابلاغ کرد.

مدیری یادآورشد: عملیات اجرایی طرح اوره و آمونیاک (پتروشیمی زنجان) به دلیل مشکلات مالی ناشی از کمبود نقدینگی و تحریم‌ها از سه سال پیش با پیشرفت فیزیکی ۲۴ درصدی متوقف بوده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان اظهارکرد: با تغییر بنیادین در ترکیب سهامداران عمده در یک سال و نیم گذشته، بازنویسی طرح و افزایش سرمایه، مذاکره برای انتقال تجهیزات خریداری شده از آلمان و اصلاح ساختار شرکت در دستور کار بوده است.

رییس جمهوری در سفر استانی خود به زنجان (مهرماه ۹۳) و در جریان سخنرانی عمومی خود، از حل مشکل فاینانس (تامین مالی) پروژه پتروشیمی زنجان خبر داده بود.