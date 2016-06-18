به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از بازیکنان استقلال صبح امروز و پس از حضور بازیکنان پرسپولیس در مرکز پزشکی ایمفارک حضور پیدا کرده و به همراه دکتر ستوده پزشک تیم تست پزشکی خود را انجام دادند.

حسین حسینی، فرشید باقری، میلاد زکی‌پور و علی قربانی بازیکنان استقلال بودند که به همراه دکتر ستوده در مرکز پزشکی حاضر شدند.

ووریا غفوری مدافع ملی پوش استقلال هم برای دقایقی به ایفمارک آمد و پس از گفتگو با پزشک استقلال، این مرکز پزشکی را ترک کرد.

بازیکنان ملی‌پوش استقلال هم همانند ملی‌پوشان پرسپولیس و بنا به نظر سرمربی تیم ملی برای تست پزشکی به این مرکز نرفتند.