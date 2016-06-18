  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

غیبت ملی‌پوشان استقلال در تست پزشکی

غیبت ملی‌پوشان استقلال در تست پزشکی

بازیکنان ملی‌پوش استقلال همانند ملی‌پوشان پرسپولیس در تست پزشکی شرکت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از بازیکنان استقلال صبح امروز و پس از حضور بازیکنان پرسپولیس در مرکز پزشکی ایمفارک حضور پیدا کرده و به همراه دکتر ستوده پزشک تیم تست پزشکی خود را انجام دادند.

حسین حسینی، فرشید باقری، میلاد زکی‌پور و علی قربانی بازیکنان استقلال بودند که به همراه دکتر ستوده در مرکز پزشکی حاضر شدند.

ووریا غفوری مدافع ملی پوش استقلال هم برای دقایقی به ایفمارک آمد و پس از  گفتگو با پزشک استقلال، این مرکز پزشکی را ترک کرد.

بازیکنان ملی‌پوش استقلال هم همانند ملی‌پوشان پرسپولیس و بنا به نظر سرمربی تیم ملی برای تست پزشکی به این مرکز نرفتند.

کد مطلب 3688762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها