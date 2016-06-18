به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ داود حیدری هنرمند جوان کشورمان کارشناس مکانیک که ۱۰ سالی است در رشته تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فعالیت حرفه‌ای دارد در زمینه معرفی این رشته گفت: مدت ۱۰ سال است که در این رشته به دلیل خانوادگی بودن و نیز علاقه شخصی فعالیت دارم. در این رشته در زمینه‌های تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی زیور آلات منقوش به فیروزه، تابلو و ظروف فیروزه، پیکره تراشی و حکاکی برروی سنگ‌های فیروزه فعالیت دارم به طور کلی با تمرکز برروی تراش فیروزه در این رشته فعالیت دارم. با توجه به اینکه این رشته شغل اجدادی ماست از زمانی که با این رشته آشنا شده ام همواره سعی داشتم تا این رشته را در بین مردم بیشتر معرفی کنم.

وی افزود: در این نمایشگاه که به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی برپا شده است؛ آثاری با تنوع طرح و نقش و نوع ساخت در زمینه زیور آلات منقوش به فیروزه، تابلو و ظروف فیروزه، پیکره تراشی و حکاکی برروی سنگ های فیروزه طرح های هنری و مدرن به نمایش عمومی در آمده است.

حیدری تاکید کرد: این هنر بسیارساده و با استفاده از حداقل امکانات با بهره گیری و الهام از طرح های سنتی و مدرن و ابتکار عمل در طرح ها انجام می شود، با حمایت ها و نمایش عمومی این رشته و ایجاد آشنایی بیشتر برای مردم در مورد این رشته هنری و قابلیت های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی می توان این رشته را در جامعه بیشتر رشد داد و از فراموشی آن جلوگیری کرد.

حیدری در زمینه حمایت از هنرمندان صنایع دستی یادآور شد: اگر دولت و مسئولین از هنرهنرمند و صنایع دستی در قالب برپایی نمایشگاه، ورک شاپ، فستیوال های مختلف حمایت کنندمی تواند در معرفی و بقای صنایع دستی موثر باشدو صنایع دستی به جایگاهی در خور آن دست یابد.

وی افزود: خوشبختانه در نمایشگاه‌های مختلف خارجی مانند ایتالیا، ترکیه، تایلند، مالزی، اندونزی و همچنین نمایشگاه های داخلی که در تهران، کیش، مشهد، شیراز، اصفهان، ایرانشهر و گرگان شرکت داشته ایم همواره شاهد استقبال خوب و چشمگیر مردم بوده ایم و این امر علاوه بر تکنیک های جذاب در ارائه اثر به علت شناخته شده بودن فیروزه در میان سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در میان همگان است.

این کارآفرین جوان تاکید کرد: خوشبختانه آبکاری طلا شوره‌ای(قدیمی) بر روی نقره را برای نخستین بار در کشور و حتی در دنیا به انجام رسانده ایم که با استقبال چشمگیری روبرو شده است.

این هنرمند جوان کشورمان در پایان ضمن تشکر از معاونت صنایع دستی کشور برای فراهم سازی فرصت نمایشگاه گفت: اگر دولت و مسئولین از هنرمندان جوان و با پشتکار رشته‌های مختلف صنایع دستی حمایت کنندو آنها را مورد توجه بیشتری قرار دهند، هم می توان به ایجاد اشتغال و هم ارزآوری در کشور کمک کرد.

این نمایشگاه به حمایت دفتر صادرات معاونت صنایع دستی از۲۹ خرداد تا ۲تیر ماه در ساختمان شماره ۱ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ساعت ۹صبح تا ۱۶ عصر پذیرای علاقمندان است.