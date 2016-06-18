به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به اهمیت جایگاه پیشگیری از جرم، اظهار کرد: سعی ما باید این باشد که برای جلوگیری از گسترش جرم، پیشگیری‌های لازم را داشته باشیم، زمانی که هر موضوعی برای ما مهم و جدی جلوه کند، حل آن در اولویت‌های کاری قرار می‌گیرد.

وی به نقش مخرب امریکا و کشورهای غربی در توسعه مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: امروز دشمنان به بهانه کمک به مسلمانان آن‌ها را به کام مرگ می‌فرستند، برای نمونه امریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر وارد افغانستان شد و مردم زیادی را دچار اعتیاد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: گاهی منطقه‌ای آتش می‌گیرد و ما با هر امکاناتی که در دسترس است سعی در خاموش کردن آن داریم؛ اما عملکرد برتر این است که ما با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کامل به‌گونه‌ای اقدام کنیم که با بالا رفتن ضریب امنیتی، زمینه‌های آتش گرفتن آن از بین برود.

وی با بیان این‌که فردی متقی دارای آگاهی و اراده قوی است، بیان کرد: همیشه برای تعریف تقوا از فرد معتاد مثال می‌زنم که وقتی دلیل اعتیاد وی را می‌پرسیم، می‌گوید از روی ناآگاهی به اعتیاد دچار شدم و به‌واسطه اراده ضعیف خود توانایی ترک اعتیاد خود را ندارد.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: قرآن به ما می‌گوید زمانی که شما متقی شوید، هم می‌دانید و هم می‌توانید، دانستن از عقل و توانستن از اراده نشأت می‌گیرد، گاهی اوقات گرفتاری‌های ما از روی ندانستن و نتوانستن است.

وی با بین این‌که فرد معتاد از روی بی‌دانشی و عدم اراده به اعتیاد دچار می‌شود، گفت: انسان با داشتن تقوا، عقل و اراده‌اش تقویت می‌شود، پیامبر (ص) می‌فرمایند فرد متقی قوی زندگی می‌کند، گاهی سعی می‌شود فرد معتاد با تأمین هزینه و زمان در کمپ اعتیادش را ترک کند اما وی نمی‌تواند؛ زیرا اراده‌اش آسیب دیده است.

امام‌جمعه قزوین تصریح کرد: ما باید برای تقویت اراده انسان‌ها بنیان‌های ایمانی آنها را تقویت کنیم و در این بین جزیره‌ای عمل کردن جواب نمی‌دهد؛ بلکه باید همه جهات را لحاظ کرد؛ یعنی مسئله اشتغال، فرهنگ، ناهنجاری‌های اجتماعی و مساجد به‌عنوان کانون پرورش انسان‌ها، در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.

وی عنوان کرد: تا به حال بررسی کرده‌ایم چند نفر از این معتادان اهل مسجد و نماز بودند؟ یا چه تعدادی احترام والدین خود را رعایت می‌کردند؟ در حقیقت نبود تربیت دینی عاملی برای انحراف این افراد شده است.