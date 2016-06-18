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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین:

تقویت بنیان‌های اعتقادی و دینی راه‌کار حل مشکل اعتیاد است

تقویت بنیان‌های اعتقادی و دینی راه‌کار حل مشکل اعتیاد است

قزوین- امام جمعه قزوین با بیان این‌که فرد معتاد از روی بی‌دانشی و عدم اراده به اعتیاد دچار می‌شود، گفت: تقویت بنیان‌های اعتقادی و دینی، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری راه‌کار حل مشکل اعتیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی ظهر شنبه در دیدار اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین با اشاره به اهمیت جایگاه پیشگیری از جرم، اظهار کرد: سعی ما باید این باشد که برای جلوگیری از گسترش جرم، پیشگیری‌های لازم را داشته باشیم، زمانی که هر موضوعی برای ما مهم و جدی جلوه کند، حل آن در اولویت‌های کاری قرار می‌گیرد.

وی به نقش مخرب امریکا و کشورهای غربی در توسعه مواد مخدر اشاره و تصریح کرد: امروز دشمنان به بهانه کمک به مسلمانان آن‌ها را به کام مرگ می‌فرستند، برای نمونه امریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر وارد افغانستان شد و مردم زیادی را دچار اعتیاد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: گاهی منطقه‌ای آتش می‌گیرد و ما با هر امکاناتی که در دسترس است سعی در خاموش کردن آن داریم؛ اما عملکرد برتر این است که ما با آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کامل به‌گونه‌ای اقدام کنیم که با بالا رفتن ضریب امنیتی، زمینه‌های آتش گرفتن آن از بین برود.

وی با بیان این‌که فردی متقی دارای آگاهی و اراده قوی است، بیان کرد: همیشه برای تعریف تقوا از فرد معتاد مثال می‌زنم که وقتی دلیل اعتیاد وی را می‌پرسیم، می‌گوید از روی ناآگاهی به اعتیاد دچار شدم و به‌واسطه اراده ضعیف خود توانایی ترک اعتیاد خود را ندارد.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: قرآن به ما می‌گوید زمانی که شما متقی شوید، هم می‌دانید و هم می‌توانید، دانستن از عقل و توانستن از اراده نشأت می‌گیرد، گاهی اوقات گرفتاری‌های ما از روی ندانستن و نتوانستن است.

وی با بین این‌که فرد معتاد از روی بی‌دانشی و عدم اراده به اعتیاد دچار می‌شود، گفت: انسان با داشتن تقوا، عقل و اراده‌اش تقویت می‌شود، پیامبر (ص) می‌فرمایند فرد متقی قوی زندگی می‌کند، گاهی سعی می‌شود فرد معتاد با تأمین هزینه و زمان در کمپ اعتیادش را ترک کند اما وی نمی‌تواند؛ زیرا اراده‌اش آسیب دیده است.

امام‌جمعه قزوین تصریح کرد: ما باید برای تقویت اراده انسان‌ها بنیان‌های ایمانی آنها را تقویت کنیم و در این بین جزیره‌ای عمل کردن جواب نمی‌دهد؛ بلکه باید همه جهات را لحاظ کرد؛ یعنی مسئله اشتغال، فرهنگ، ناهنجاری‌های اجتماعی و مساجد به‌عنوان کانون پرورش انسان‌ها، در کنار هم مورد توجه قرار گیرند.

وی عنوان کرد: تا به حال بررسی کرده‌ایم چند نفر از این معتادان اهل مسجد و نماز بودند؟ یا چه تعدادی احترام والدین خود را رعایت می‌کردند؟ در حقیقت نبود تربیت دینی عاملی برای انحراف این افراد شده است.

کد مطلب 3688766

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