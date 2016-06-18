طرح هجرت یکی از طرح های موفق آموزش و پرورش به همراه سپاه است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل ازمعاونت پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان مرتضی تمجیدی در نخستین جلسه ستاد اجرایی بسیج دانش آموزی (طرح هجرت ۳) با اشاره به اهمیت ارتباط دستگاه های دولتی با مردم، افزود: هیچ دستگاهی به اندازه آموزش و پرورش با مردم ارتباط ندارد و از نصف مردم به طریقی با آموزش و پرورش در ارتباط هستند.

وی ادامه داد: دانش آموزان بعد از یک دوره فشرده تحصیلی نباید به حال خود رها شوند بلکه تابستان فرصت خوبی است تا به علایق آنها توجه شود و جهت غنی سازی اوقات فراغت آنها درطول این دوره باید برنامه ریزی مناسبی انجام داد و اگر دانش آموزان به حال خود رها شوند جذب موسسه های غیر دولتی می شوند که خدمات لازم و مناسبی ارائه نمی دهند و بهتر است متولی این امر آموزش و پرورش باشد.

تمجیدی با اشاره به مزایای طرح هجرت، این طرح را یکی از طرح های موفق آموزش و پرورش و سپاه انصار المهدی (عج) استان دانست و گفت: با توجه به جمعیت بیش از ۹۰ هزار نفره دانش آموزان می توان تعداد دانش آموز بیشتری را در این طرح درگیر نمود ولی در همین حجم نیز جا دارد برنامه ها با کیفیت بهتری برگزار شود.

همچنین معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش نیز در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان اظهارداشت : این طرح هم شیرینی هایی دارد و هم تلخی هایی و شیرینی اش این است که دانش آموزان در پایان طرح علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت با مهارتی آشنا می شوند و به لحاظ اعتقادی و ادب و متانت آموزش می بینند، اگرچه به لحاظ اعتبار کمبود داریم و در اجرای برنامه های فرهنگی نه فقط آموزش و پرورش بلکه سایر ادارات فرهنگی هم مسئول هستند.

محمود عباسی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری که فرموده اند «آموزش و پرورش و برنامه های فرهنگی باید در راس امور قرار گیرند» افزود: ما هم امیدواریم که این امر اتفاق بیفتد تاکمتر شاهد آسیب های اجتماعی باشیم.

وی ادامه داد: با غنی سازی اوقات فراغت عموم دانش آموزان در حل این مشکل می توان گام های بسیارموثری برداشت که یکی از این گام ها طرح هجرت می باشد که در طول طرح دانش آموزان با تعامل و همفکری سعی می کنند در رفع مشکلات آموزشگاه ها هرچند جزئی سهیم باشند و در این راه باخلاقیتی که از خود نشان می دهند روحیه و اعتماد بنفس خود را ارتقا می دهند و از فردگرایی مفرط رها شده و اقدام به کارهای گروهی می نمایند که نتایج پرباری را برای آنها به ارمغان خواهد آورد.