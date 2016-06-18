آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی استان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، «ال چین سعیدوف» نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه در دیدار با استاندار البرز که پیش از ظهر شنبه انجام شد، گفت: در تشکیلات ما صنایعی وجود دارد که ۲۶ کشور عضو آن هستند و این سندیکا با ایجاد مشاغل بزرگ، قدرت قابل توجه اقتصادی در منطقه ایفا می کند.

وی افزود: از سال ۹۰ که مرزهای ایران و روسیه گشوده شد در بحث صادرات خرما و کشمش همکاری های مشترک ما با جمهوری اسلامی از زمان حضور سفیر وقت ایران در باکو گسترش یافته است و این ارتباط هر روز قوی تر و رو به جلوتر رفت.

نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه با اشاره به تشکیل کنسرسیوم صادرات روسیه با قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و ترکیه، گفت: ایران در حاشیه خزر قرار دارد اقتصاد و تجارت ایران برای ما حائز اهمیت است، از آنجایی که ترنول اقتصادی ایران و روسیه پایین است اما تلاش ما این خواهد بود تا این سرمایه گذاری را تا ۶۰ میلیارد دلار افزایش دهیم.

نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه با اشاره به اینکه نیاز بازار روسیه در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی است، ادامه داد: در امر صادرات استاندارد سازی تولیدات برای ما موضوع حائز اهمیتی است از این رو ما آمادگی انتقال تکنولوژی به این استان و شروع سرمایه گذاری خارجی با استان البرز را داریم.

سعیدوف گفت: استان البرز به دلیل مجموعه قوی تولیدی که دارد می تواند مرکز خوبی برای تجارت با روسیه باشد با توجه به سفری که هیئت اقتصادی البرز به روسیه داشت ما شناخت پیدا کردیم و استان البرز نقش بزرگی را در مبادلات تجاری ما ایفا خواهد کرد.

نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه تأکید کرد: انتظار ما این است که نیازهای دو طرف مطرح شود تا هر چه سریعتر بسترهای توسعه تجارت و صادرات بین البرز و روسیه آغاز شود.

سعیدوف گفت: روسیه سالانه ۸ میلیارد دلار واردات میوه و تره بار دارد که قبل از تحریم ترکیه ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار صادرات میوه ما از ترکیه تأمین می شد و زمان کوتاهی طی شد تا ترکیه به موفقیت های اقتصادی در قبل این صادرات دست یابد.

سعیدوف افزود: سفر هیئت تجاری از ایتالیا و مجارستان به استان البرز را در برنامه های خود قرار داده ایم.

نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه ادامه داد: آماده سرمایه گذاری برای طرح های دولتی در امور زیربنایی نظیر مترو، گاز، پتروشیمی و غیره هستیم.

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت تجاری البرز به روسیه و معرفی ظرفیت های این استان افزود: استان البرز برای ما مجموعه اقتصادی قوی است و نقش ویژه ای در ارتقاء روابط دارد.

سعیدوف، کنستانتره میوه و رب را یکی از نیازهای روسیه در منطقه خواند و گفت: در حال حاضر بازار روسیه خالی است و نیازمند بخشی از محصولات تولیدی ایران است بنابراین نباید این فرصت طلایی را از دست بدهیم.

نائب رئیس فدراسیون بین المللی صنعتگران و مبتکران اقتصادی روسیه گفت: امکانات بزرگی در البرز وجود دارد که اگر با تکنولوژی اروپایی تلفیق شود تحولات بزرگ اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

ال چین سعیدوف در پایان با اشاره به تولید ۲۸ میلیون تن میوه و تره بار در سال افزود: در حال حاضر ۴۷ درصد محصولات ایران به جهت عدم وجود تکنولوژی به هدر می رود؛ روسیه بازار خوبی دارد و می توانید با تقویت صنعت بسته بندی و ارتقاء سطح فناوری های نوین گسترش همکاری تجاری را رقم بزنید.