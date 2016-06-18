ثبت جهانی دو محصول مهم در سازمان جهانی مالکیت فکری

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی میرصالحی گفت: ۱۴ منطقه فرش ایران شامل فرش مناطق اردکان، ایلام، ترکمن جرگلان و بجنورد، کردی خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، سردرود آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، قشقایی فارس، گبه فارس، لرستان، مود بیرجند، قهستان، ورامین و سنقر کلیایی کرمانشاه است که توسط این دفتر در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به ثبت جهانی نشان جغرافیایی رسید.

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:‌ فرایند انجام کار از اوایل سال گذشته آغاز و پس از مطالعات امکان سنجی برای هر کالا و محصول، اقدامات ثبت ملی که شامل تنظیم اظهارنامه و تکشیل پرونده و دو بار آگهی در رزونامه رسمی در بازه‌های زمانی ۱ و ۲ ماه می‌باشد انجام شد.

وی تصریح کرد:‌ سپس تشکیل پرونده ثبت جهانی شامل تنظیم اظهار نامه لیسبون، تهیه گزارش کامل کارشناسی برای هر محصول و تهیه کلیه مستندات لازم و ارسال آن به سازمان جهانی مالکیت فکری (wipo) صورت گرفت.

میرصالحی، فرآیند انجام کار در سازمان مزبور حدودا ۶ تا ۸ ماه به طول می‌انجامد که ابتدا پرونده مورد بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و سپس به کشورهای عضو معاهده لیسبون ارسال شده و در صورت عدم ادعا و ا عتراض از سوی کشورهای مذکور به مرحله ثبت و صدور ثبت جهانی می‌انجامد.

به گزارش مهر، از مزیت‌های ثبت جهانی یک کالا یا محصول شامل صادرات محصول و کالای ایرانی با نام ایران، امتیاز انحصار صادرات محصول برای ایران، ‌افزایش قیمت صادراتی محصول و در نهایت افزایش ارزش افزوده محصولات خواهد بود.