مارین ونهولک بازیگر و کارگردان هلندی مقیم ایران درباره تولید و اجرای نمایش «کروماکی» به خبرنگار مهر گفت: نمایش «کروماکی» به موضوع مهاجران غیرقانونی که با قایق و از ترکیه به یونان مهاجرت میکنند، میپردازد. قرار است این نمایش را اواخر تیرماه در تماشاخانه «دا» به صحنه ببریم.
وی درباره روند تمرین و تولید «کروماکی» توضیح داد: برای این کار ۳ ماه تمرین روی شخصیتها انجام دادیم. ابتدا شخصیتهایی بیرونی و واقعی را مورد بررسی قرار دادیم و در تمرینها به صورت بداههپردازی، شخصیتها را شکل دادیم.
کارگردان نمایش «کروماکی» با بیان اینکه موقعیت نمایش در کشور ترکیه شکل میگیرد، افزود: آدمهایی از کشورها با فرهنگهای مختلف نظیر افغانستان، ایران، عراق و سوریه که برای مهاجرت غیرقانونی به این کشور سفر کردهاند، مدنظر نمایش هستند.
ونهولک درباره دلایل پرداختن به موضوع مهاجرت، یادآور شد: مهاجرت کردن یک اتفاق تازه نیست ولی در سال ۲۰۱۵ و به دلیل اتفاقاتی که در عراق و سوریه رخ داد، یک موج تازه در این خصوص رخ داد. بسیاری از آدمها به دلیل انتشار اخبار مدام با این موضوع درگیر هستند اما در اروپا از مهاجرت این افراد برای منافع سیاسی استفاده شد. ضمن اینکه به همه افراد مهاجر به یک شکل نگاه میشود و هیچ مسئولیت پذیری نسبت به آنها وجود ندارد.
وی ادامه داد: خواستم در نمایش «کروماکی» بخشی از زندگی این آدمها را که دارای تفکر، رفتار، نژاد و فرهنگ و متفاوت هستند، نشان دهم.
این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره شیوه اجرایی این اثر نمایشی، گفت: در اجرای این نمایش از تکنولوژی کروماکی برای دکور و طراحی اثر استفاده شده است.
ونهولک درباره گروه بازیگری و اجرایی نمایش «کروماکی» افزود: پریسا مقتدی، خسرو پسیانی، امیرحسین طاهری، مینا درودیان، میثم میرزایی، دیبا خاتمی، شهریار زنجبیلیفرد، مینا ملک، نگین تبارا، بابک بیگزاده و حبیب تقییار، ۱۱ بازیگر این نمایش هستند. طراحی صحنه نمایش نیز بر عهده آروند دشتآرای است و نسیم احمدپور نیز «دراماتورژ» نمایش «کروماکی» است.
وی اظهار کرد: این نمایش کار مشترکی با کشور هلند و با همکاری کمپانی «استت» با گروه «هنرهای معاصر ویرگول» و همچنین تماشاخانه «دا» است.
با دغدغه مهاجران عراقی و سوری
کارگردان هلندی «کروماکی» را با موضوع مهاجرت در ایران اجرا میکند
نمایش «کروماکی» با کارگردانی مارین ونهولک با موضوع مهاجرت غیر قانونی از ترکیه به یونان و اروپا، از اواخر تیرماه در قالب اجرای عمومی در تماشاخانه «دا» به صحنه میرود.
مارین ونهولک بازیگر و کارگردان هلندی مقیم ایران درباره تولید و اجرای نمایش «کروماکی» به خبرنگار مهر گفت: نمایش «کروماکی» به موضوع مهاجران غیرقانونی که با قایق و از ترکیه به یونان مهاجرت میکنند، میپردازد. قرار است این نمایش را اواخر تیرماه در تماشاخانه «دا» به صحنه ببریم.
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