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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

براساس پیش بینی هواشناسی؛

آسمان کردستان امروز و فردا هم غبارآلود خواهد بود

آسمان کردستان امروز و فردا هم غبارآلود خواهد بود

سنندج- براساس پیش بینی هواشناسی، آسمان کردستان امروز و فردا هم غبارآلود خواهدبود که این مسئله منجر به کاهش کیفیت هوا و دید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  در اطلاعیه ای که هواشناسی کردستان منتشر کرده آمده است: براساس تحلیل آخرین نقشه ها و تصاویر ماهواره هواشناسی، بدلیل تشکیل  مجدد گردو خاک بر روی عراق و سوریه و شرایط انتقال آن به استان، در طی امروز شنبه و فردا یکشنبه آسمان استان غبارآلود خواهد بود.

غبارآلود بودن آسمان استان موجب کاهش کیفیت هوا و دید می شود و از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه، زا غلظت غبار کاسته و بتدریج کیفیت هوا و میزان دید بهتر می شود.

به علت تاثیر امواجی از هوای ناپایدار به ویژه برشمال استان، طی امروز و فردا در بعداظهرتا شب رگبارهای پراکنده باران پیش بینی می شود و از نظر دمایی هم از فردا تا آخر هفته بتدریج هوای استان گرم ترخواهد شد.

کد مطلب 3688773

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