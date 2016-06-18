آسمان کردستان امروز و فردا هم غبارآلود خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، در اطلاعیه ای که هواشناسی کردستان منتشر کرده آمده است: براساس تحلیل آخرین نقشه ها و تصاویر ماهواره هواشناسی، بدلیل تشکیل مجدد گردو خاک بر روی عراق و سوریه و شرایط انتقال آن به استان، در طی امروز شنبه و فردا یکشنبه آسمان استان غبارآلود خواهد بود.

غبارآلود بودن آسمان استان موجب کاهش کیفیت هوا و دید می شود و از روز دوشنبه ۳۱ خردادماه، زا غلظت غبار کاسته و بتدریج کیفیت هوا و میزان دید بهتر می شود.

به علت تاثیر امواجی از هوای ناپایدار به ویژه برشمال استان، طی امروز و فردا در بعداظهرتا شب رگبارهای پراکنده باران پیش بینی می شود و از نظر دمایی هم از فردا تا آخر هفته بتدریج هوای استان گرم ترخواهد شد.