ایستگاه پژوهشی مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین شادی گفت: با پیگیری های انجام شده قطعه زمینی به مساحت ۷۸۳۸ مترمربع برای احداث مرکز اقیانوس شناسی دریای خزر (رشت) به پژوهشگاه واگذار شد.

وی در خصوص موقعیت جغرافیایی این قطعه زمین، افزود: منطقه ایی که زمین در آن قرار گرفته است کاربری آموزش عالی دارد.

شادی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۳، قطعه زمینی به مساحت ۵۲۹۳ مترمربع در حاشیه شهر رشت برای احداث این مرکز اختصاص یافته بود که به دلیل عدم برخورداری از جایگاه مناسب و همچنین داشتن معارض، امکان انجام فعالیت در آن وجود نداشت.

معاون توسعه و پشتیبانی پژوهشگاه اقیانوس شناسی و علوم جوی عنوان کرد: با راه اندازی این مرکز در استان گیلان، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی با دارا بودن ۵ مرکز اقیانوس شناسی در استان های بوشهر، بندرعباس، چابهار، نوشهر و رشت به فعالیت و تحقیقات در حوزه علوم و فنون دریایی در کشور می پردازد.