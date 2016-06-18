به گزارش خبرگزاری مهر، عصر یازدهم ماه رمضان احمد مسجد جامعی به همراه تیم تهرانگردی، برنامه این هفته خود را از پیش از افطار تا حوالی سحر در منطقه ۱۱ تهران گذراند. او مقصد اول خود را موزه قرآن واقع در چهارراه سپه قرار داد.

مسجد جامعی درباره این ساختمان اظهار کرد: این یک ساختمان چهارسوی درون‌گرا است که در ضلع شمالی آن کاخ مرمر و در ضلع جنوبی آن کاخ نگارستان قرار گرفته است.

نخستین موزه قرآن کریم

او ادامه داد: بنای این ساختمان از این جهت زیر زمین ساخته شده است که این دو کاخ حریم داشته‌اند و برای اینکه مشکلی از این لحاظ پیش نیاید، ساختمان را زیر زمین ساخته اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه پیش از انقلاب قرار بوده اینجا به کتابخانه سلطنتی تبدیل شود، بیان کرد: اواخر دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی ساخت موزه قرآن در این مکان شروع شد و اواخر دولت اصلاحات نیز این امر به پایان رسید.

مسجد جامعی با بیان اینکه هیچ زینتی در معماری اینجا به کار نرفته و هر چه هست، آجر، سیمان، سنگ و چوب است، تصریح کرد:‌ آنچه بر جذابیت و زیبایی این بنا اضافه می کند، فضای داخلی و نمایشی آثار در تمامی طبقات،‌حالت یک شمسه را دارد که در کلیه قرون گذشته اسلامی، توسط تذهیب گران و هنرمندان، به عنوان یک نقش شاخص تزئینی در آثار به کار گرفته شده است.

او با بیان اینکه این موزه نخستین موزه قرآن در ایران است، افزود: از بخش های مختلفی که در اینجا پیش بینی شده بود می توان به کتابخانه تخصصی، بخش نشریات و نرم افزارهای قرآنی اشاره کرد. این ایده به گونه ای بود که بخش ها مکمل یکدیگر باشند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اینکه این مکان در ماه‌ رمضان فعال بود و جشنواره ای نیز با عنوان «اخلاق و نیایش» در آن برگزار می‌شد، عنوان کرد: موزه ملی قرآن کریم که در ابتدای تاسیس آن با ۴۹ نسخه خطی قرآن و کتب ادعیه و ۱۵۱ تابلوی هنری آغاز به کار کرده بود و در مهر ماه سال ۱۳۸۴، به طور رسمی افتتاح شد، با اجرای تدریجی برنامه خرید آثار و دریافت هدایای مردمی،‌ در حال حاضر مجموعه قابل توجهی از بهترین آثار قرآنی است.

مسجد جامعی در پایان این بازدید گفت: متاسفانه این موزه با این قدمت و ارزشی که دارد، این روزها به حال خود رها شده است که امیدواریم مسئولان بتوانند آن را به شرایط مطلوبی برسانند.

مقصد بعدی تهرانگردان مسجد فخریه واقع در خیابان ولیعصر بود. عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اینکه این مسجد در اواخر دوره رضا شاه ساخته شده است، اظهار کرد: به گفته محلی‌های این مسجد، بانی آن محمد علی فخریه بود. همچنین اولین امام جماعت آن آقای بحرالعلوم بوده و امامان جماعتی نظیر شیخ محمدتقی آملی، سید محمد بهبهانی، سید محمد علی سبط و آیت‌الله علوی بروجردی، داماد آیت‌الله بروجردی، در این مسجد حضور داشتند.

او با تقدیر از حفظ معماری این مسجد، تاکید کرد: خوشبختانه معماری داخلی این مسجد تغیر نکرده است. به گفته اهالی ساخت این مسجد توسط لرزاده انجام شده است.

مسجد جامعی همچنین از کتابخانه آیت‌الله توسلی که بیش از ۱۰ هزار عنوان کتاب دارد، دیدن کرد.

اختلاف شهرداری و راه‌آهن بر سر میراث تهران

عضو شورای اسلامی شهر تهران، پس از بازدید از مسجد صاحب‌الزمان در خیابان وحدت اسلامی که از سال ۱۳۵۰، دفتر بررسی امور ایتام را دارد، به میدان راه آهن رفت و در جریان روند بهسازی بخش ورودی ایستگاه راه‌آهن قرار گرفت.

او با تاکید بر اینکه پله های ورودی ساختمان راه آهن باید حفظ شوند، گفت:‌ اختلافی در جریان بهسازی این محیط بین راه آهن و شهرداری وجود دارد که شهرداری در صدد حفظ این پله ها است و راه‌آهن مخالف است. اما چیزی که مهم است این است که پله‌های راه‌آهن باید حفظ شوند.

در همین رابطه شهردار منطقه ۱۱ نیز تصریح کرد: همانطوری که می دانید این ساختمان در دوران پهلوی اول ساخته شده است و متناسب با آن زمان ساخته شده است. با توجه به اینکه تردد بیشتر شده است، راه آهن این درخواست را دارد که شرایط این پله ها تغییر کند.

آبادیان ادامه داد: با هماهنگی سازمان زیبا سازی، سازمان میراث فرهنگی و شرکت راه آهن، تصمیم گرفته شد که تجدید نظری در این خصوص انجام گیرد که مطالبه راه آهن بوده است. در نهایت سازمان میراث فرهنگی تصمیم گیرنده است و هر تصمیمی که گرفته شود شهرداری مکلف است که طبق آن تصمیم عمل کند.

او در پایان تاکید کرد: متولی پیگیری و تصمیم گیری سازمان میراث فرهنگی و راه آهن است و شهرداری هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد.

اما مقصد بعدی تهرانگردان قدیمی ترین مهمان‌پذیر راه آهن بود. مهمان پذیر قدس در سال ۱۳۳۷ ساخته شده است و قدیمی ترین مسافرخانه ای است که تا به امروز فعال و دایر است.

یکی دیگر از بازدیدهایی که مورد استقبال قرار گرفت، یک سینمای روباز در راه آهن بود. سینما پرسپولیس، تنها سینمای رو باز بخش خصوصی است که متاسفانه با بی ملاحظه‌گی تخریب شده است. مسجد جامعی در این مکان پیشنهاد داد که فکری برای این سینمای روباز بکنند و اگر امکان احیای آن وجود دارد، آن را احیا کنند.

احمد مسجد جامعی پس از بازدید از مهدیه تهران، حسینیه مسلمیه، سقاخانه ۱۳۰ ساله عزیز محمد و مسجد استاد حسن، به سراغ یکی از قدیمی ترین خوشنویسان قرآنی کشور رفت.

عضو شورای اسلامی شهر تهران درباره این هنرمند بیان کرد: عبدالصمد حاج صمدی از برجسته ترین خوشنویسان کشور است. سال‌هایی که نمایشگاه قرآن را برگزار می‌کردم، تاکید داشتم که حتما کتابت قرآن را داشته باشند. برای همنی با آقای آقازاده وزیر نفت وقت صحبت کردم که کاغذ مناسبی برای این کار تهیه کنند.

او خاطر نشان کرد: دو جز و نیم از آن قرآن نوشته شد اما بی مهری هایی بر او وارد آمد که کار نیمه تمام ماند. خوشبختانه یکی از دوستان در مشهد در تلاش هستند که آقای صمدی کار کتابت این قرآن را مجددا آغاز کنند.

طرح سینمایی مخصوص رمضان تعریف شود

مقصد بعدی احمد مسجد جامعی وتهرانگردان سینما چارسو بود. سینما چارسو طی شب‌های ماه مبارک رمضان با طرح ویژه سی شب سی کارگردان سی اثر برگزیده شرایطی را مهیا ساخته تا دوستداران سینما بتوانند فیلم‌های برتر تاریخ سینمای ایران را در محیطی امن و آرام مشاهده کنند.

عضو شورای شهر تهران در بازدیدی که از این سینما داشت با اشاره به آنکه طرح افطار تا سحر سینماها توانسته شب تهران را جانی دوباره ببخشد، گفت: طرح افطار تا سحر سینماها طرح خوبی بوده و زمان می‌برد تا تعاریف آن کمی مشخص‌تر شود. اجرای چنین طرح‌هایی در شب‌های کوتاه تابستان سبب می‌شود مخاطبانی که به دنبال فعالیت‌های ویژه هستند بتوانند فعالیت خود را دنبال کرده و از فرصت بوجود آمده بهره ببرند.

مسجدجامعی با اشاره به آنکه استقبال مردم از طرح افطار تا سحر سینماها بسیار خوب بوده است، ادامه داد: این در حالی است که در رسانه ملی تبلیغات چندانی در خصوص این طرح نمی‌شود و سیاست‌های رسانه‌ای آن است که چنین طرح‌هایی پر رونق نشود تا مردم در ماه مبارک رمضان به برنامه‌های آیینی و مذهبی خود برسند.

او با بیان اینکه نباید تأثیر این طرح را در میان مخاطبان خاص خود نادیده گرفت، تصریح کرد: ابتکار تعریف شده برای امسال که سی شب سی کارگردان سی اثر برگزیده بود، طرح بسیار خوبی بوده و با توجه به اینکه رمضان ماهی خاص با اعمال خاص است می‌توان یک طرح سینمایی را مخصوص این ماه تعریف کرد.

مسجدجامعی گفت: رمضان فرصت خوبی برای تمرین زندگی شبانه است چون مجموعه آداب و اعمالش به نحوی است که زندگی را به طرف شهر می‌برد و یک تجربه شهری درون آن اتفاق می افتد که می‌توانیم این زندگی شبانه را ساختارمند کنیم و در طول سال بسط دهیم.

عضو شورای شهر تهران به بازدید خود از خیابان وحدت اسلامی"شاهپور سابق" اشاره کرد و گفت: امنیت دو سمت خیابان شرایط بسیار متفاوتی داشت و طرفی که زندگی شبانه در آن جاری بود به دلیل زنده بودن فضای شبانه بسیار مورد استقبال قرار می‌گرفت و بهتر است برای تضمین امنیت شهر و بسط و گسترش آن زندگی شبانه مورد توجه ویژه قرار گیرد.

علیرضا تابش، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی نیز که در این بازدید تهرانگردان را همراهی می‌کرد، طرح افطار تا سحر سینماها را طرح بسیار خوبی دانسته و خواستار حمایت رسانه ملی از آن شد.

تابش با تشکر از تلاش نیروی انتظامی برای برقراری امنیت این طرح گفت: چندسالی می‌شود که طرح افطار تا سحر در سینماهای ایران آغاز شده و تنها در زمینه اطلاع رسانی با مشکل روبرو است و از رسانه ملی درخواست می‌شود تا اطلاع رسانی بهتری داشته باشد برای اینکه مردم بدانند چه فیلم‌هایی در سینماهای کشورعرضه شده تا بتوانند از افطار تا سحر زمان خوبی را در سینماهای کشور بگذرانند.

او با اشاره به بازدید سحرگاهی تیم تهرانگردی از سینما چارسو اشاره کرد: سالن‌های سینما مورد استقبال مردم قرار گرفته بود و امیدواریم موج استقبالی که از نوروز امسال در سالن‌های سینما با حضور مردم شروع شد همچنان تداوم پیدا کند و اقتصاد سینما دچار تحول و پیشرفت بیشتری شود.