رتبه نخست کشوری در مشارکت خیران قرآنی به استان مرکزی تعلق گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت الاسلام صفر قربانپور اظهار داشت: استان مرکزی در اجرای طرح قرآنی نور باران با بهره‌مندی و مشارکت خیران قرآنی، توانست طی دو سال متوالی ۹۳ و ۹۴ رتبه نخست کشوری را کسب کند.

وی با اشاره به برگزاری طرح قرآنی نورباران و اهداف آن گفت: در این طرح که به صورت کشوری انجام می‌شود، خیران استان با هزینه خود اقدام به چاپ قرآن کریم می‌کنند.

قربانپور افزود: در سال ۹۳، ۳۵هزار جلد قرآن کریم و در سال ۹۴ نیز ۱۵هزار جلد قرآن توسط خیران استان مرکزی چاپ شد که توانستیم رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه استان مرکزی در بحث مشارکت خیران در حوزه‌های مختلف همواره پرونده‌های خوبی را ثبت کرده و حضور آنان در مجامع خیران قرآنی نیز همواره مشهود بوده است.

قربان‌پور با اشاره به ضرورت تلاش به منظور تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی گفت: شرایط کنونی جمهوری اسلامی به شکلی است که می طلبد تمامی سازمان‌های تبلیغاتی و ارزشی و نیز آحاد جامعه به سمت تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: ما باید به دنبال این باشیم که باور اعتقادی جامعه را افزایش داده و با بهره‌مندی از ابزار گوناگون نظیر رسانه و فضای مجازی، زمینه دستیابی به آرمان‌های اسلامی را فراهم کنیم.