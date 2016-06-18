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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۲:۵۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

رتبه نخست کشوری در مشارکت خیران قرآنی به استان مرکزی تعلق گرفت

رتبه نخست کشوری در مشارکت خیران قرآنی به استان مرکزی تعلق گرفت

اراک- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: استان مرکزی در اجرای طرح قرآنی نور باران با مشارکت خیران قرآنی، توانست طی دو سال متوالی رتبه نخست کشوری را کسب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تبلیغات اسلامی استان مرکزی، حجت الاسلام صفر قربانپور اظهار داشت: استان مرکزی در اجرای طرح قرآنی نور باران با بهره‌مندی و مشارکت خیران قرآنی، توانست طی دو سال متوالی ۹۳ و ۹۴ رتبه نخست کشوری را کسب کند.

وی با اشاره به برگزاری طرح قرآنی نورباران و اهداف آن گفت: در این طرح که به صورت کشوری انجام می‌شود، خیران استان با هزینه خود اقدام به چاپ قرآن کریم می‌کنند.

قربانپور افزود: در سال ۹۳، ۳۵هزار جلد قرآن کریم و در سال ۹۴ نیز ۱۵هزار جلد قرآن توسط خیران استان مرکزی چاپ شد که توانستیم رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دهیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه استان مرکزی در بحث مشارکت خیران در حوزه‌های مختلف همواره پرونده‌های خوبی را ثبت کرده و حضور آنان در مجامع خیران قرآنی نیز همواره مشهود بوده است.

قربان‌پور با اشاره به ضرورت تلاش به منظور تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی گفت: شرایط کنونی جمهوری اسلامی به شکلی است که می طلبد تمامی سازمان‌های تبلیغاتی و ارزشی و نیز آحاد جامعه به سمت تحقق آرمان‌های جمهوری اسلامی حرکت کنیم.

وی ادامه داد: ما باید به دنبال این باشیم که باور اعتقادی جامعه را افزایش داده و با بهره‌مندی از ابزار گوناگون نظیر رسانه و فضای مجازی، زمینه دستیابی به آرمان‌های اسلامی را فراهم کنیم.

کد مطلب 3688783

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