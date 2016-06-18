انفاق باتبلیغ سوءعلیه کمیته امداد از بین رفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا شیران پیش از ظهر شنبه با حضور در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر ۹۶ هزار خانواده در استان اصفهان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) هستند، اظهار داشت: از این تعداد ۲۶ هزار خانواده در شهر اصفهان زندگی میکنند.
وی در ادامه به ارائه خدمات تک خدمتی به عموم مردم جامعه توسط کمیته امداد امام (ره) اشاره کرد و ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که سالانه به تعداد خانوادههای تحت پوشش خدمات تک خدمتی به خانوادههای اصفهانی نیز ارائه میشود.
۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بخش درمان تخصیص یافت
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان اصفهان در ادامه بابیان اینکه به صورت میانگین سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد استان اصفهان پرداخت میشود، اضافه کرد: در سال جاری نیز ۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای بخش درمان و دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای کودکان دارای سوء تغذیه در استان اصفهان تخصیص یافته است.
وی در ادامه با بیان اینکه هفت هزار و ۷۵۰ یتیم در طرح اکرام ایتام در استان اصفهان تحت پوشش قرار دارند، افزود: ماهانه به هر یک از این کودکان به صورت میانگین ۱۷۱ هزار تومان پرداخت میشود.
شیران همچنین به اجرای طرح محسنین در استان اصفهان اشاره داشت و اضافه کرد: در حال حاضر هفت هزار و ۳۰ نفر در استان اصفهان با سرانه پرداختی ماهانه ۳۰ هزار تومان تحت پوشش قرار دارند و این در حالی است که همچنان در استان اصفهان ۳۳ هزار کودک در صف دریافت خدمات طرح محسنین هستند.
وی همچنین به ارائه کمک هزینه آموزشی به سه هزار و ۶۲۰ دانشجو در سطح استان اصفهان اشاره داشت و افزود: همچنین در سال جاری برای مشاوره خانواده افراد تحت پوشش ۶۰ میلیون تومان، برای مسکن مددجویان از محل اعتبارات دولتی پنج میلیارد تومان و از محل کمک خیرین ۱۷ میلیارد تومان هزینه خواهد شد.
راهاندازی سامانه الکترونیکی برای خیریهها ضروری است
مدیرکل کمیته امداد امام (ره) استان اصفهان در ادامه ساماندهی فعالیت خیریههای استان اصفهان و راهاندازی سیستم نرمافزاری برای این مراکز را مهم خواند و گفت: چنانچه این اتفاق بیفتد میتوان ارزیابی کرد که هر نیازمندی از هر خیریه چقدر دریافت میکند و از این رو میتوان توازن و عدالت را نیز در کمک به نیازمندان رعایت کرد.
وی در ادامه به تبلیغات سوء در شبکههای اجتماعی علیه فعالیتهای کمیته امداد و نحوه هزینه کرد کمکهای مردمی اشاره کرد و بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که ما هیچ پولی را به فلسطین و سوریه نمیفرستیم و چنانچه بخواهیم در این زمینه هزینهای داشته باشیم صندوقهای جدا و با عنوان قرار داد و با اطلاع کمکهای مردمی را دریافت میکنیم.
شیران با تاکید بر اینکه تبلیغات سوء انفاق را از بین میبرد، ابراز داشت: چنانچه در این زمینه فرهنگسازی صورت نپذیرد اعتماد خیران کم شده و دیگر کسی به دیگری برای کمک به نیازمندان اعتماد نمیکند.
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