اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فرهادی در دانشگاه کاشان، گفت: ۱۴۱ طرح تحقیقاتی مشترک با مراکز علمی کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتریش و ترکیه انجام شده و مقدمات اجرای سه طرح علمی تحقیقاتی بزرگ ۳ میلیون یورویی نیز با اتحادیه اروپا فراهم شده است.

وی با تاکید بر توسعه شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری، اظهار داشت: بیش از چهار هزار شرکت دانش بنیان تاکنون متقاضی دریافت مجوز تاسیس بوده اند که ۲ هزار و ۲۰۰ مورد از این شرکت ها در پارک های علم و فناوری فعال شده اند.

وی با بیان اینکه تاسیس شرکت های دانش بنیان درون شهرها مانعی ندارد و طبق مصوبات دولت می توانند در محدوده شهرها فعالیت کنند، گفت: براساس ضوابط و مقررات، پارک های علم وفناوری از امکانات و زیر ساخت های موجود در پارک ها برخوردارند و از تسهیلات وام های کم بهره صندوق های پژوهش و فناوری می توانند استفاده کنند.

وزیر علوم خاطر نشان کرد: ۱۶ صندوق پژوهش و فناوری در کشور وجود دارد که درون پارک های علم و فناوری مستقر هستند و از معافیت های مالیاتی برخوردارند.

فرهادی یکی از مهم ترین اقدامات وزارت علوم را توجه به پژوهش و فناوری بیان کرد و گفت: حدود یک و یک دهم درصد از تولید ناخالص ملی در سال جاری برای حوزه پژوهش و فناوری در نظرگرفته شده که این رقم حدود ۲ برابر سال گذشته است.

وی همچنین از ایجاد پارک علم وفناوری دردانشگاه کاشان خبر داد و گفت: با توجه به استعدادها و قابلیت های شهرستان کاشان در زمینه صنایع اسانس، فرش و گلاب، ایجاد پارک علم و فناوری در این دانشگاه در دستور کار وزارت علوم قرار می گیرد.

وزیرعلوم طرح آمایش آموزش عالی را ازاساسی ترین برنامه های وزارت علوم عنوان کرد و گفت: در این طرح بازنگری ۶۰۰ رشته تحصیلی که کاربردی است در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سیاست های کلان علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تبدیل علم به ثروت با حفظ ارزش های اسلامی مد نظر است و معنای آن این است که باید آموزش، پژوهش، نوآوری و فناوری را در راستای تبدیل علم به ثروت در جهت رفع نیازهای کشورداشته باشیم.

فرهادی ارتباط بین آموزش و عمل، دانشگاه با صنعت و حضور استادان در محیط های صنعتی، فراهم کردن فرصت های مطالعاتی در صنعت، گذراندن دوره های پسا دکترای داخلی صنعتی و توسعه دیپلماسی علمی و بین المللی را از دیگربرنامه های وزارت علوم در طرح آمایش عنوان کرد.