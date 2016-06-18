«جیمی واردی» شاید در لسترسیتی ماندنی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «جیمی واردی» فصل گذشته ۲۴ گل برای لسترسیتی به ثمر رساند و به رقابتهای یورو ۲۰۱۶ دعوت شد.

این بازیکن در بازی روز پنجشنبه انگلستان مقابل ولز موفق شد گل تساوی تیم ملی کشورش را به ثمر برساند.

در پایان فصل قبل رقابتهای لیگ برتر انگلستان این مهاجم مورد توجه باشگاه آرسنال قرار گرفت و توپچی‌های لندن برای خرید وی با مبلغ ۲۰ میلیون پوند اعلام آمادگی کردند. این در حالی است که مالک تایلندی باشگاه لسترسیتی در گفتگو با دیلی میل از ادامه حضور این بازیکن در تیم خود خبر داده است.

وی گفت: شما خیلی زود خبرها را می بینید اما فکر می کنم او با ما بماند. ما نیازمند این هستیم که تیممان را بسازیم. ما بر باورمان اصرار داریم که دوباره می توانیم در لیگ برتر انگلستان و لیگ قهرمانان به کار ویژه ای دست بزنیم.

وی افزود: رقابتهای لیگ قهرمانان برای لستر بسیار جالب خواهد بود. کسی بر روی لسترسیتی در این رقابتها حساب باز نمی کند.

مالک لستر درباره ارتباط با کلودیو رانیه ری گفت: ما زیاد با هم حرف می زنیم. ما یک خانواده ایم.نمی توانم خودم را با مالکان دیگر مقایسه کنم امابهترین چیزی که ما داریم این است که به ورزش عشق می ورزیم.