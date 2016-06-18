کیفیت هوای همدان و ملایر دروضع هشدار قرارگرفت/آلودگی ۴برابرحدمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دانش پژوه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر غلظت آلودگی هوا در همدان ۱۹۸، نهاوند ۶۶۰، اسدآباد ۷۲۱ و ملایر ۳۶۶ میکروگرم بر متر مکعب است.

وی ادامه داد: غلظت ذرات در اسدآباد و نهاوند بیشتر از سایر نقاط استان و حدود ۴ برابر بیشتر از حد استاندارد است.

معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار داشت: در ساعات اولیه صبح امروز غلظت آلودگی هوا در شهرستان نهاوند به ۵۲۲ میگروگرم بر مترمکعب نیز رسیده است.

دانش پژوه شهرستان اسدآباد را طی ۲۴ ساعت گذشته آلوده‌ترین منطقه استان عنوان کرد و گفت: از زمان ورود پدیده گردوغبار به استان، آلودگی هوا در شهرستان اسدآباد با غلظت ۹۰۰ میکروگرم بر مترمکعب و به عبارتی ۶ برابر حد استاندارد اندازه‌گیری شده است.

وی اظهار داشت: این توده هوای آلوده تقریبا از اواخر روز پنج‌شنبه وارد استان شده و در ساعات ۳ بامداد به وضعیت بحرانی رسید و متاسفانه تا ۲۴ساعت در سطح استان پایدار بود.

معاون نظارت و پایش اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان همدان منشأ این آلودگی را از نواحی غربی و کشور عراق خواند و افزود: بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی این توده هوای آلوده تا ۲۴ ساعت آینده از استان خارج می‌شود.