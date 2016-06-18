تداوم وزش باد شدید در زنجان/بارش باران در برخی مناطق

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان زنجان طی چند روز آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با بارش پراکنده باران در برخی نقاط پیش‌بینی می‌شود.

وی از تداوم وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: شدیدترین سرعت وزش باد در استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۰ کیلومتر بوده است.

یاغموری افزود: با توجه به شکل‌گیری توده عظیم گردوغبار طی روز پنج‌شنبه گذشته در کشور عراق، احتمال نفوذ آن به استان وجود دارد ولی چون مسیر وزش باد شرقی به غربی است، غبارآلودگی در برخی مناطق به میزان کم بروز خواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان بابیان اینکه وزش باد در استان از چند روز گذشته شروع‌شده است و همچنان ادامه دارد، گفت: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: قیدار با ۱۱ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و آب‌بر با ۳۱ درجه گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی دمای فعلی زنجان را ۲۱ درجه بالای صفر اعلام کرد و گفت: دمای زنجان نسبت به دیروز یک درجه خنک شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از خنک شدن دمای زنجان طی چند روز آینده خبر داد و گفت: دمای زنجان دو درجه خنک می‌شود.