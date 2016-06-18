پیام مساعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از بامداد روز جمعه شاهد ورود پدیده گرد و غبار به استان بوشهر بودیم و غلظت ریزگردها در هوای استان از حد استاندارد بالاتر رفته است.

کارشناس تحقیقات و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون این استان تحت تاثیر پدیده ریزگردها است، اضافه کرد: گرد و غبار تا فردا مهمان استان بوشهر خواهد بود.

وی با اخطار به بیماران و سالمندان خاطرنشان کرد: با توجه وضعیت جوی در شرایط کنونی، از بیماران و سالمندان می‌خواهیم که از ترددهای غیر ضروری در هوای آزاد پرهیز کنند.

مساعدی همچنین با اشاره به کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی در نقاط مختلف استان، تصریح کرد: افرادی که در مسیرهای دریایی و جاده‌ای نیز قصد تردد دارند باید دقت بیشتری در ایمنی تردد داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تا فردا وضعیت جوی آرامی برای استان پیش‌بینی می شود، ادامه داد: آسمان استان صاف تا کمی ابری همراه با گرد و خاک خواهد بود.

کارشناس تحقیقات و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت باد نیز غالبا شمال غربی به شمال شرقی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت است که در برخی ساعات به ۳۶ کیلومتر بر ساعت نیز می‌رسد.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج نیز بین ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر پیش‌بینی می‌شود که در برخی از نقاط ممکن است به ۹۰ سانتیمتر نیز برسد.

مساعدی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین دمای استان مربوط به برازجان با ۴۴ درجه سانتیگراد بوده است و کمترین دما نیز مربوط به عسلویه به ۲۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی بیان کرد: بیشترین میزان رطوبت نیز مربوط به عسلویه با ۹۱ درصد و کمترین رطوبت هم مربوط به جم با ۲۵ درصد بوده است.