به گزارش خبرگزاری مهر، «فیلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) صبح امروز (شنبه) با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

ظریف در این دیدار با اشاره به وجود تعداد بسیار زیادی پناهنده در کشورمان به صورت قانونی و غیر قانونی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش کرده که امکانات خوبی در اختیار پناهندگان قرار دهد و در این راستا در خصوص آموزش پناهندگان بسیار هزینه کرده است.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که ایران بیش از سه دهه است که میزبان پناهندگان بوده و تلاش کرده در زمینه های بهداشتی و آموزشی اقدامات بسیاری زیادی انجام دهد اما متاسفانه مقدار کمک های بین المللی که دریافت کرده بسیار کم بوده است.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد که کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان وکشورهای کمک کننده لازم است تلاش نمایند تا با افزایش طرح های اقتصادی و سرمایه گذاری در داخل کشور افغانستان، زیر ساختارهای لازم برای بازگشت داوطلبانه پناهندگان را فراهم نماید و در ادامه به پناهندگان کمک نمایند تا آنها در جامعه افغانستان جذب شوند.

ظریف گفت: سرمایه گذاری های انجام شده بسیار کم است و ضروری است کار بیشتری انجام شود.

وی همچنین به تعدادی از پروژه های که برای توسعه اقتصادی افغانستان توسط کشورمان انجام شده از جمله پروژه های توسعه چابهار، آب آشامیدنی و ... اشاره و ابراز داشت: این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال بیشتر در داخل افغانستان خواهد شد که زمینه را برای بازگشت داوطلبانه افغان ها فراهم می آورد.

«فلیپو گراندی» کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با تشکر و قدردانی از جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزبانی پناهندگان گفت: جمهوری اسلامی ایران از کشورهایی است که در زمینه بهداشت و آموزش پناهندگان بسیار هزینه کرده و از این لحاظ نمونه است.

کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به سفر قبلی خود به کشورمان گفت: از حجم اقدامات انجام شده در جمهوری اسلامی ایران برای بهبود وضعیت شرایط زندگی پناهندگان متحیر شدم و اکنون نیز شاهد افزایش بیش از پیش امکانات پناهندگان هستم. وی ابراز امیدواری کرد که کمک های بین المللی به پناهندگان داخل ایران افزایش یابد زیرا مقدار کمک های بین المللی انجام شده نسبت به تعداد پناهندگان در ایران پائین است.