نسل جدید سامانه های كنترل هوشمند در قزوین فعال شد

رحمت شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور ارتقاء سطح ایمنی و كاهش تصادفات و تلفات ناشی از سوانح جاده ای پس از نصب و بهره برداری آزمایشی ۲۹ سامانه كنترل هوشمند تخلفات عبور و مرور نسل جدید از اسفند ماه ۱۳۹۴ تا كنون، پس از این سامانه های نسل جدید تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی اصلی و آزاد راههای استان قزوین فعال و تخلفات عبور و مرور را ثبت می كنند.

مدیر كل حمل و نقل و پایانه های استان قزوین افزود: این طرح در فاز اول درآزاد راههای قزوین- آبیک، قزوین-زنجان، قزوین-رشت و محورهای قدیم قزوین- رشت و قزوین – آبیک به بهره برداری كامل رسیده است، در فاز دوم كه پیش بینی می شود تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره برداری برسند محورهای قزوین- همدان، قزوین- بوئین زهرا- ساوه تحت پوشش این سامانه ها قرار خواهند گرفت.

شعبانی خاطر نشان كرد:. انتظار می رود با بهره برداری سامانه های كنترل هوشمند كاهش تعداد تصادفات فوتی و جرحی در جاده های استان را شاهد باشیم.

وی افزود: نسل جدید سامانه های كنترل هوشمند عبور و مرور جاده ای قابلیت ثبت انواع تخلفات رانندگی اعم از سرعت، سبقت غیر مجاز، عدم رعایت فاصله طولی با خودرو جلویی و رهگیری و ثبت همزمان تخلفات ۳۲ خودرو در حال حركت را به طور مجزا در یک محل دارا هستند.

شعبانی تاكید كرد: ثبت تخلف سرعت لحظه ای و سرعت متوسط در حد فاصل محل نصب دو دوربین، عبور و مرور وسائل نقلیه از باند عبور غیر مجاز، عدم رعایت فاصله از خودروی جلویی (حداقل ۲ ثانیه) و... از قابلیت های اساسی این سامانه های نسل جدید است و همه سامانه های منصوبه، بصورت زنجیره ای عمل کرده و تخلفات ثبت شده در این سامانه ها بصورت آنلاین به مركز اجرائیات پلیس راه ارسال و ضمن صدور برگ جرائم در پرونده متخلفین درج شده و در صورت ثبت تلفن همراه مالک خودرو در سیستم پلیس راهور، از طریق ارسال یک پیام كوتاه به مالک خودرو اطلاع رسانی می شود.

وی با آرزوی سلامتی و سفری خوش برای تمامی هموطنان عزیز، توجه به رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی و پایبندی به نکات ایمنی را لازمه سفری ایمن و بی خطر دانست.