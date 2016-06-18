کریم حاجی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کشف گور دسته‌جمعی جسد ۹ زن در شهر کلور از توابع شهرستان خلخال طی هفته گذشته تصریح کرد: مطالعه برای کشف دلیل مرگ این اجساد ادامه دارد.

وی افزود: بررسی‌های اولیه از این اکتشاف نشان می‌دهد که گور دسته‌جمعی گور تاریخی نیست و متعلق به دوره معاصر است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در خصوص ابهاماتی در مرگ این ۹ زن و احتمال دفن شدن بر اثر یک حادثه اضافه کرد: اینکه گفته می‌شود گور دسته‌جمعی متعلق به دوره معاصر است می‌تواند تا ۳۰۰ سال اخیر را در برگیرد.

به گفته حاجی‌زاده تا ۳۰۰ سال از جمله دوره زند و قاجار دوره معاصر محسوب می‌شود و به این معنی نیست که دوره معاصر به ۲۰ یا ۵۰ سال قبل بازگردد.

وی با تأکید به اینکه در برداشت اولیه این گور به عنوان یک گور موقت برای انتقال اجساد برآورد شده است، تصریح کرد: این به این معنی نیست که احتمال وقوع یک حادثه از جمله جنایت، جنگ یا بیماری منتفی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تأکید کرد: ما به دو پژوهشگاه حفاظت و مرمت و باستان‌شناسی نامه‌نگاری داشتیم تا مورد اول حفاظت از دخمه و مورد دوم حفاظت از اسکلت‌ها را بر عهده بگیرند.

حاجی‌زاده تأکید کرد: قرار است نمایندگان این دو پژوهشگاه به محل مراجعه کنند و به لحاظ سال‌یابی و علت فوت این گور دسته‌جمعی مورد بررسی قرار گیرد.

وی معتقد است بررسی‌های علمی دلیل مرگ عادی یا غیرعادی را مشخص خواهد ساخت و حتی اگر بر اثر حادثه یا جنگ ضربه‌ای به پیکره این افراد وارد شده از طریق استخوان آن ها قابل شناسایی است.