نیروی هوایی در مقابل نفوذ دشمن ایستاده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان حسن شاه صفی فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدید از دانشگاه هوایی ستاری، با حضور بر مزار شهیدان گمنام و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی در این بازدید، ضمن حضور در دانشکده های مختلف دانشگاه هوایی ارتش از نزدیک در جریان روند پیشرفت آموزش های نظامی، علمی، ابداعات جدید در عرصه های تجهیزات نظامی و فنی و مهندسی قرار گرفت.

فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین در جمع فرماندهان و اساتید این دانشگاه با اشاره به سخنان اخیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر ایستادگی و تبعیت نکردن از جبهه استکبار گفت: با توکل به خداوند متعال نیروی الهی هوایی در مقابل نفوذ دشمن همچون گذشته مقاوم و محکم ایستاده است.

وی با اشاره به تلاش ها و برنامه‌ ریزی‌های گسترده استکبار و ایادی آن ها برای نفوذ به مراکز حساس، به ویژه مراکز نظامی اظهار داشت: مهمترین وظیفه‌ی کنونی ما مسئولان این است که در هر شرایطی به تبیین و روشنگری فرامین رهبر معظم انقلاب در بین دانشجویان و جوانان بپردازیم.

امیر شاه صفی ضمن توصیه انتقال تجربیات فرماندهان و اساتید به نسل جوان تصریح کرد: پرهیز از فرصت سوزی، برنامه ریزی مناسب، آینده نگری و بکارگیری تجربیات تلخ و شیرین حوادث انقلاب اسلامی باید برای نسل حال و آینده جزء اصلی ترین برنامه های پیش رو قرار گیرد.

وی با اشاره به شیطنت های مکرر آمریکا از طریق رژیم‌های مرتجع منطقه گفت: در مقابل این حربه دشمنان، بیداری و مقاومت مردمی می تواند مانع بزرگی باشد زیرا پشتیبانی مردمی همواره توانسته انقلاب ما را از تنگناهای تاریخی عبور دهد.