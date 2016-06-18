انحلال کمیته فنی و توسعه فوتسال منتفی شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که سیدرضا افتخاری رئیس کمیته فوتسال در یک برنامه تلویزیونی به صورت رسمی مخالفتش را با اقدامات کمیته فنی و توسعه علنی و اعلام کرد که حتی به مهدی تاج گفته با وجود کمیته فنی نمی‌تواند کار کند.

افتخاری تاکید کرده بود که در جلسه دیگری با مهدی تاج تکلیف کمیته فنی را روشن می‌کند چون این کمیته همسو با کمیته فوتسال کار نمی‌کند. در واقع افتخاری به صورت غیر مستقیم تهدید کرده بود که کمیته فنی را با ریاست عباس ترابیان بر می‌چیند.

در همین ارتباط پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به این مسئله با حضور علی کفاشیان، علیرضا اسدی، مهدی تاج، عباس ترابیان و سیدرضا افتخاری در فدراسیون فوتبال تشکیل شد تا به مشکلات و اختلافات فوتسالی‌ها رسیدگی شود. اهمیت این جلسه آنقدر بالا بود که حتی اجازه حضور به روابط عمومی فدراسیون فوتبال هم در آن داده نشد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که افتخاری و ترابیان در این نشست گلایه‌هایی از عملکرد همدیگر داشته‌اند و رئیس فدراسیون فوتبال را در جریان بعضی از اقدامات خود قرار داده‌اند. در نهایت مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام می‌کنند که کمیته فنی و توسعه به کارش ادامه بدهد و مسائل مربوط به تیم ملی در این کمیته مورد مشورت قرار بگیرد.

تماس خبرنگار مهر برای صحبت با عباس ترابیان و سیدرضا افتخاری برای توضیح در خصوص جزئیات این جلسه بی نتیجه بود. ترابیان اعلام کرد که تمایلی به صحبت ندارد و افتخاری هم پاسخگوی تلفن همراه خود نبود تا سئوالات ریز و درشت نشست مهم فوتسالی با حضور رئیس، دبیر و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال بی جواب بماند.