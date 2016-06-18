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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۱۷

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین:

سفیران بیش از ۴۰ کشور جهان از آثار تاریخی قزوین بازدید می کنند

سفیران بیش از ۴۰ کشور جهان از آثار تاریخی قزوین بازدید می کنند

قزوین- مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: به منظور آشنایی با جاذبه‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، دیپلمات‌ها و سفرای بیش از ۴۰ کشور جهان از آثار تاریخی شهر قزوین بازدید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی قزوین، محمدعلی حضرتی در این باره اظهار کرد: در راستای برنامه‌های کلان مصوب اقتصاد مقاومتی استان و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان قزوین و در چارچوب همکاری‌های مشترک صندوق حفظ و احیای بناهای تاریخی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شهرداری قزوین، تور یک روزه آشناسازی برای سفیران بیش از ۴۰ کشور جهان برگزار می‌کنند.

وی افزود: در این سفر دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای بازار هدف گردشگری ایران به همراه خانواده‌هایشان از جاذبه‌های گردشگری شهر قزوین و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه بازدید می‌کنند.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین بیان کرد: در جریان این سفر، میهمانان ملاقاتی نیز با استاندار قزوین داشته و از نزدیک با امکانات و توانمندیها و فرصت های سرمایه گذاری گردشگری استان آشنا خواهند شد.

کد مطلب 3688816

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