به گزارش خبرنگار مهر، غیبت علیرضا رمضانی در تمرین استقلال به روز دوم کشید که این مسئله پرسش هایی را در میان هواداران و کادر فنی ایجاد کرد.

این درحالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد پدیده دو سال قبل استقلال که با مصدومیت مواجه شده بود و سال گذشته با بهبودی تقریبا همه فصل را منتظر به میدان رفتن بود قصد دارد به تراکتورسازی تبریز بپیوندد و با امیر قلعه نویی که به وی اعتقاد داشت فصل آینده را سپری کند.

باید دید باشگاه استقلال با جدایی این بازیکن موافقت می‌کند یا نه؟ و آیا دوباره این محصول آکادمی استقلال و کشف امیر قلعه نویی در کنار این مربی به میدان خواهد رفت یا نه؟