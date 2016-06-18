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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

غیبت رمضانی در تمرین آبی پوشان؛

پدیده استقلال به تراکتورسازی می‌رود؟

پدیده استقلال به تراکتورسازی می‌رود؟

علیرضا رمضانی که پیش از این پدیده استقلال بود و با مصدومیت مواجه شده بود گویا می کوشد تا دوباره شاگرد امیر قلعه نویی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت علیرضا رمضانی در تمرین استقلال به روز دوم کشید که این مسئله پرسش هایی را در میان هواداران و کادر فنی ایجاد کرد.

این درحالی است که خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد پدیده دو سال قبل استقلال که با مصدومیت مواجه شده بود و سال گذشته با بهبودی  تقریبا همه فصل را منتظر به میدان رفتن بود قصد دارد به تراکتورسازی تبریز بپیوندد و با امیر قلعه نویی که به وی اعتقاد داشت فصل آینده را سپری کند.

باید دید باشگاه استقلال با جدایی این بازیکن موافقت می‌کند یا نه؟ و آیا دوباره این محصول آکادمی استقلال و کشف امیر قلعه نویی در کنار این مربی به میدان خواهد رفت یا نه؟

کد مطلب 3688818

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