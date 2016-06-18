به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، کیوان عبیدی آشتیانی که برای اهدای کتاب برای تجهیز کتابخانههای بیمارستانها در ویژهبرنامهی مهمانی مهر و نیایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور یافته بود، با تاکید بر این موضوع گفت: بسیاری از بیماریهای جسمی کودکان با مباحث روانی ارتباط دارد و با روحیهبخشی به بچهها میتوان به بهبود آنها کمک کرد.
وی که در حال حاضر ساکن کشور کانادا است افزود: برنامهای با عنوان نذر کتاب دارد که هرسال به مدت ۲ تا ۳ ماه به ایران میآید و با هزینه شخصی خود کتابهایی را خریداری و به کتابخانهها و بچههای مناطق محروم کشور اهدا میکند.
مترجم کتاب «مرغ مقلد» اثر کاترین اِرسکین با اشاره به اینکه زمانی عضو شورای کتاب کودک ایران بوده و با بسیاری از نویسندگان این حوزه ارتباط دارد در ادامه یادآور شد: تلاش میکنم کتابهای خوب حوزه کودک را با ارتباطی که با نویسندگان دارم شناسایی و خریداری میکنم تا در اختیار کودکان و نوجوانان نیازمند در مناطق محروم قرار دهم.
وی خاطرنشان کرد امسال که برای ادای نذر کتاب خود به ایران آمدم به طور تصادفی متوجه شدم که «گروهسلامت و هنر» اقدام به جمعآوری کتاب برای تجهیز کتابخانههای بیمارستانها کرده به همین خاطر امروز در این ویژهبرنامه حضور یافتم تا کتابهای خود را در اختیار این موسسه قرار دهم.
آشتیانی همچنین در زمینه اینکه در سایر کشورها هم شاهد چنین برنامههایی بوده یا خیر اظهار داشت: شیوه فعالیت در دیگر کشورها بسیار با ایران متفاوت است و اصلا قابل مقایسه نیست و در این کشورها این کار وظیفه کتابخانهها و رسانههاست.
غرفه گروه سلامت و هنر در ویژهبرنامه مهر و نیایش کانون از عموم مردم به ویژه نویسندگان کتابهای کودکان و نوجوانان دعوت کرده تا کتابهای اهدایی خود را در اختیار این موسسه قرار دهند تا کتابخانههای بیمارستانهای کودکان را تجهیز کند.
ویژهبرنامه مهمانی مهر و نیایش تا چهارم تیر، ۱۸ رمضان در مرکز آفرینشهای فرهنگیهنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران با برنامههای متنوع فرهنگی، هنری، ادبی و جُنگ شبانه پذیرای خانوادهها و کودکان و نوجوانان است.
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