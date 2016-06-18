خبرگزاری مهر، گروه سیاست: این روزها وضعیت اقتصادی کشور که علیرغم وعده دولت باید با تحقق و امضای برجام بهبود جدی پیدا می‌کرد و بیماری رکود و بیکاری تاحدودی علاج می‌یافت، در شرایط مطلوبی نیست و زنگ خطر چهارساله بودن دولت یازدهم را برای دولتمردان تدبیر و امید بیش از پیش به صدا درآورده است.

این موضوع احزاب، گروه‌ها، تحلیل‌گران و چهره‌های قدیمی و جدید سیاسی که امروز تمام قد حامی دولت روحانی هستند را نیز نگران کرده است.

برخی از این حامیان که پیش از انتخابات مجلس دهم از لزوم تشکیل پارلمانی همراه با قوه مجریه جهت حل مشکلات اقتصادی سخن می‌گفتند، پس از حصول نتایج انتخابات هفتم اسفند، ترمیم و تغییر تیم اقتصادی کابینه دولت را خواستار شدند و گفتند: «نوبخت و سیف و طیب‌نیا ترکیب موفقی در کنترل تورم بودند اما باید جای خورد را به تیمی برای گشایش اقتصادی بدهند»

علاوه بر تذکر، پیشنهاد و انتقاد همه حامیان حسن روحانی به سیاست‌های اقتصادی دولت وی، سخنان این روزهای هاشمی رفسنجانی در نقد این سیاست‌ها و اذعان به وجود رکود و بیکاری در کشور بعنوان فردی که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم بصورت تمام قد و با همه توان از آن دفاع کرده، قابل توجه و تامل است.

هاشمی رفسنجانی چندی پیش در دیدار با تعدادی از اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اتحاد ملت ایران(نسخه جدید حزب مشارکت) در پاسخ به نگرانی اعضای این حزب درخصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: «تیم اقتصادی دولت، باید مثلث شوم تورم، رکود و بیکاری را به عنوان خطرناک‌ترین ارث دولت سابق حل کند»

وی نقدینگی کشور را به بهمنی که ممکن است تولید کشور را خفه کند توصیف کرد و گفت: «باید از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی که مانند بهمن، تولید کشور را خفه کرده، در جهت احیای واحدهای تولیدی استفاده کنیم که علاوه بر بازگشت بیکار شده‌ها، برای بیکاران هم اشتغال آفرینی می‌شود»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب از پیشنهاد خود به دولت برای رفع رکود و رونق تولید سخن گفت و تاکید کرد که این پیشنهادات را دو سال پیش به دولتمردان ارائه کرده ولی تاکنون اجرا نشده است.

وی اظهار کرد: «من نظریه‌ای داشتم که اول به آقای روحانی و زمانی به بعضی از وزرا گفتم. حرف من این بود که می‌توانیم مسائل اقتصادی را به آسانی حل کنیم. آن روزها تحریم بودیم و خیلی با برجام فاصله داشتیم. گفتم، نقدینگی در کشور ما زیاد است که تورم معلول آن است. اگر نقدینگی در مسیر تولید برود، ولو گرانی باشد، اما شغل باشد و مردم درآمد داشته باشند، مزاحم اقتصاد کشور نیست»

هاشمی رفسنجانی در ادامه با انتقاد از عدم توجه دولت به نقدینگی موجود در کشور برای رونق تولید گفت: «نقدینگی مثل بهمن دارد کشور را خفه می‌کند، اما در تولیدات چیزی نیست که به نیازهای مردم جواب دهد»

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتگو به نگرانی حامیان دولت در احتمال تک دوره‌ای بودن دولت روحانی نیز پاسخ داد و دو دوره‌ای شدن دولت تدبیر و بی‌رقیب بودن روحانی را مشروط به مواردی کرد و گفت: «اگر همه چیز و همه کارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در مسیر طبیعی انجام شود، آقای روحانی{در انتخابات بعدی} رقیب جدی ندارد.»

هاشمی رفسنجانی در پایان این مصاحبه گفت «نگرانی از بازگشت احمدی‌نژاد ندارد چون مردم آگاه هستند و از عملکرد آن جریان در آن ۸ سال در همه ابعاد خبر دارند»؛ اما در عین حال بازگشت احمدی‌نژاد به قدرت را غیرممکن و غیرمتحمل ندانست و تاکید کرد: «در عالم سیاست و در این کشور، به کرات شاهد اتفاقاتی بودیم که با معادلات عقلی و منطقی غیرقابل تحقق بود.»