  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

۱۹ تیرانداز به باکو اعزام می شوند؛

غیبت تیراندازان المپیکی ایران در رقابتهای جام جهانی آذربایجان

غیبت تیراندازان المپیکی ایران در رقابتهای جام جهانی آذربایجان

مسابقات تیراندازی جام جهانی آذربایجان با شرکت ۱۹ تیرانداز غیر المپیکی ایرانی در رشته های تفنگ، تپانچه، تراپ از اول تیر آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای تیراندازی جام جهانی آذربایجان در حالی از اول تیرماه استارت می خورد که ۱۹ تیرانداز از کشورمان در سه رشته تفنگ، تپانچه و تراپ به رقابت با حریفان جهانی خود می پردازند.تیراندازان المپیکی کشورمان بدلیل حضور در اردوی هانوفر آلمان در این رقابتها شرکت نمی کنند.

اسامی تیراندازان اعزامی ایران به این مسابقات به تفکیک رشته عبارت است از:

رشته تفنگ
نرجس امام قلی نژاد، دینا فرزاد خواه، حدیثه یاوری، آرمینا صادقیان، حسین باقری، امیرحسین گل پسند، ساسان شهسواری، مهدی مرتضوی، علیرضا داوود آبادی

رشته تپانچه
چنگیز مسیب زاده، مرتضی دانا، ابراهیم رحیمی سنگری، جمال عباسی، زینب طوماری، مینا خبازیان، الهام هریجانی

رشته تراپ
مجمدحسین پرورش نیا، علی قادریان، سعید اسدی خیاوی، فاطمه امیر بهزادی

گفتنی است محمد زائر رضایی بعنوان مربی و حسین زکی زاده بعنوان سرپرست تیم کشورمان را همراهی می کنند. در این مسابقات کشورمان در رشته اسکیت نماینده ای ندارد.

مسابقات  جام جهانی تیراندازی آذربایجان با حضور ۸۰ کشور جهان و ۶۴۰ ورزشکار  از اول لغایت ۲۹ تیرماه در شهر باکو –  آذربایجان برگزار می شود .

کد مطلب 3688828

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها