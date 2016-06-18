غیبت تیراندازان المپیکی ایران در رقابتهای جام جهانی آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای تیراندازی جام جهانی آذربایجان در حالی از اول تیرماه استارت می خورد که ۱۹ تیرانداز از کشورمان در سه رشته تفنگ، تپانچه و تراپ به رقابت با حریفان جهانی خود می پردازند.تیراندازان المپیکی کشورمان بدلیل حضور در اردوی هانوفر آلمان در این رقابتها شرکت نمی کنند.

اسامی تیراندازان اعزامی ایران به این مسابقات به تفکیک رشته عبارت است از:

رشته تفنگ

نرجس امام قلی نژاد، دینا فرزاد خواه، حدیثه یاوری، آرمینا صادقیان، حسین باقری، امیرحسین گل پسند، ساسان شهسواری، مهدی مرتضوی، علیرضا داوود آبادی

رشته تپانچه

چنگیز مسیب زاده، مرتضی دانا، ابراهیم رحیمی سنگری، جمال عباسی، زینب طوماری، مینا خبازیان، الهام هریجانی

رشته تراپ

مجمدحسین پرورش نیا، علی قادریان، سعید اسدی خیاوی، فاطمه امیر بهزادی

گفتنی است محمد زائر رضایی بعنوان مربی و حسین زکی زاده بعنوان سرپرست تیم کشورمان را همراهی می کنند. در این مسابقات کشورمان در رشته اسکیت نماینده ای ندارد.

مسابقات جام جهانی تیراندازی آذربایجان با حضور ۸۰ کشور جهان و ۶۴۰ ورزشکار از اول لغایت ۲۹ تیرماه در شهر باکو – آذربایجان برگزار می شود .