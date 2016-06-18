ورودی پرونده ها به دادگستری زنجان کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، بابیان اینکه دهه ۶۰ دوران ترور فیزیکی و شخصیتی بود، افزود: در این دهه آیت‌الله شهید دکتر بهشتی علاوه بر اینکه ترور فیزیکی شوند، ترور شخصیتی نیز شدند.

وی اظهار کرد: آیت‌الله شهید بهشتی خاری به چشم دشمنان اسلام بود وبا شهادت ایشان بسیاری از حقایق و واقعیات برای مردم مسلمان و متدین روشن شد.

مدیرکل دادگستری استان زنجان بابیان اینکه باید به بحث قانون‌گرایی در جامعه پرداخته شود، گفت: انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند و با توجه به ارتباطاتی که دارند باید به بحث قانون توجه کنند.

گلمحمدی بابیان اینکه افراد با الگو و معیار خاصی خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند، گفت: در این میان قانون مهم‌ترین الگو و بستر در جامعه است.

مدیرکل دادگستری استان زنجان در ادامه بابیان اینکه در ارائه آمار پرونده‌های دادگستری باید دو گونه آمار را در نظر داشت، گفت: پرونده‌های وارده به دادگستری استان طی سال ۹۳ به دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف ۱۴۴ هزار و ۶۵۸ پرونده بوده و تعداد پرونده‌های مختومه شده هم ۱۴۶ هزار و ۲۲۹ پرونده بوده است.

گلمحمدی افزود: طی سال گذشته ورودی پرونده‌ها ۱۴۳ هزار و ۴۷۵ مورد بوده و پرونده‌های مختومه هم ۱۴۱ هزار و ۵۸۶ مورد بوده است.

مدیرکل دادگستری استان زنجان گفت: نسبت پرونده‌های وارده به دادگستری زنجان طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ نیز بالغ‌بر هفت درصد کاهش داشته است.

گلمحمدی با بیان اینکه قانون‌گرایی مردم باعث کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی شده است، افزود: در زمینه پرونده‌های کیفری، توهین و فحاشی، ضرب و جرح عمدی، سرقت منجر به تعزیر، ایراد صدمه غیرعمدی (تصادف)، تهدید و موادمخدر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.

وی ادامه داد: در خصوص پرونده‌های حقوقی اعسار از پرداخت، مطالبه وجه، مطالبه چک، طلاق و مهریه بیشترین آمار را دارند هر چند این موارد در ماه‌های خاص متغیر است.

مدیرکل دادگستری استان زنجان پرونده‌های رسیدگی شده به مراجع قضایی زنجان اعم از دادگاه‌ها و شورای حل اختلاف را طی سال ۹۳ را ۱۵۱ هزار و ۱۹۱ مورد عنوان کرد و گفت: طی سال گذشته ۱۷۰ هزار و ۴۰۰ بار به پرونده‌ها رسیدگی شده است.

گلمحمدی از کاهش ۱۳ درصدی رسیدگی پرونده‌ها طی سال گذشته نسبت به سال ۹۳ خبر داد.

وی با اشاره به اینکه اصحاب رسانه نقش مهمی در پرداختن به مسئله قانون‌گرایی و قانون‌مداری در سطح جامعه دارند، افزود: اطلاع در زمینه حقوق شهروندی یکی از مهم‌ترین مواردی است که می‌تواند پایبندی به قانون و اجرای صحیح آن را بیشتر کند.