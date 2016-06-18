۹ ایستگاه سنجش ذرات گرد و غبار در استان کرمانشاه فعال است

رستگار یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پدیده گرد و غبار از روز پنجشنبه ۲۷ خرداد وارد استان کرمانشاه شده و تا امروز شنبه جو استان را تحت تاثیر قرار داده است.

معاون مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه منشأ گرد و غبار موجود در جو استان را کشورهای عراق و عربستان عنوان کرد و افزود: عراق ۸ میلیون هکتار و عربستان ۱۱ میلیون هکتار کانون گرد و غبار دارند.

یوسفی با اشاره به اینکه در داخل استان کرمانشاه کانون تولید ریزگرد وجود ندارد، افزود: در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مقابله با گرد و غبار داریم و دبیر کل سازمان ملل نیز به کشورهای منشأ تولید گرد و غبار تکلیف کرده که الزامات لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه قطعنامه مذکور جهت اجرا ابلاغ شده، اظهار کرد: عراق و سوریه گرفتار مشکلات خودشان هستند و اولویت این کشورها تامین امنیتشان است و از طرفی پیشنهاد شد که اقدام از طرف ایران در عراق صورت گیرد اما ثبات در عراق حاکم نیست.

معاون مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: سازمان محیط زیست کشور مستندات وضعیت گرد و غبار موجود را به وزارت خارجه جهت پیگیری در مجامع بین الملل صادر می‌کند.

آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای خدمت رسانی به مردم

یوسفی میانگین غلظت ۱۵۰ میکروگرم بر متر مکعب را وضعیت استاندارد دانست و گفت: اقداماتی برای اجرای کمربند سبز در استان در حال انجام است و در سطح چندین شهرستان این اقدام شروع شده است.

وی با اشاره به وجود ۹ ایستگاه سنجش ذرات در استان کرمانشاه گفت: ۱۴ کارگروه تخصصی در مدیریت بحران داریم که یکی از آنها کارگروه مخاطرات زیست محیطی است.

این مسئول همچنین به ظرفیت سامانه گرمسیری برای ایجاد تحول در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این طرح اقدام خوبی برای توسعه استان است.

یوسفی از آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران برای خدمت رسانی به شهروندان خبر داد و بیان کرد: مراکز بهداشتی آمادگی لازم را برای پذیرش مراجعان دارند.

معاون مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه افزود: در حال انجام رایزنی‌هایی هستیم تا امکان تهیه ماسک برای عموم مردم استان به فراهم شود.

وی پیشگیری، مقابله و بازسازی را سه مقوله در بحث مدیریت بحران عنوان کرد و افزود: پیگیر هستیم تا در سطح وسیع ماسک‌های مورد نیاز شهروندان تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد.