جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۴۲ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۶ تومان، هر یورو را ۳۹۱۸ تومان، هر پوند را ۴۹۸۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۸ و درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)