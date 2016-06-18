  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۲

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز روز شنبه در بازار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار طرح جدید امروز شنبه در بازار یک میلیون و ۴۲ هزار تومان، طرح قدیم یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، نیم سکه ۵۲۲ هزار تومان، ربع سکه ۲۷۳ هزار تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۱۰۵ هزار و ۸۳۸ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۹۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۵۶ تومان، هر یورو را ۳۹۱۸ تومان، هر پوند را ۴۹۸۰ تومان، لیر ترکیه ۱۱۹۸ و درهم امارات را ۹۴۵ تومان اعلام کردند.  

جدول قیمت سکه و ارز در روز شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکه قیمت بازار
سکه‌ تمام‌ طرح‌ جدید ۱۰۴۲۰۰۰
سکه‌ تمام‌ طرح‌ قدیم ۱۰۳۹۰۰۰
نیم سکه ۵۲۲۰۰۰
ربع سکه ۲۷۳۰۰۰
گرمی ۱۸۰۵۰۰
هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۰۵۸۳۸
نوع ارز  
دلار ۳۴۵۶
یورو  ۳۹۱۸
پوند ۴۹۸۰
درهم ۹۴۵
لیرترکیه ۱۱۹۸
کد مطلب 3688832

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها