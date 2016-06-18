به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسن زمانی با حضور در غرفه مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم گفت: معتقدم نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران نباید همانند حوزههای علمیه برادران باشد، بلکه نظام آموزشی حوزه خواهران باید بومی سازی شود.
وی اظهار داشت: نظام آموزشی حوزههای علمیه خواهران باید به تناسب نیازی که خواهران طلبه دارند بومی سازی شود. در واقع نظام آموزشی اتی حوزه باید با نظام آموزشی برادران تفاوتهایی داشته باشد؛ گرچه تفاوت اندکی که امروزه در این زمینه وجود دارد، کفایت نمیکند.
معاون بینالملل حوزههای علمیه برادران عنوان کرد: اگر حوزههای علمیه خواهران با حوزههای علمیه برادران در زمینه نظام آموزشی، تفاوتهای عمدهای هم داشته باشد اصلا ضرری نخواهد داشت.
حجتالاسلام زمانی ابراز داشت: حوزههای علمیه خواهران نباید به دنبال الگوگیری از حوزههای علمیه برادران باشد، بلکه باید به تناسب نیاز علمی جامعه زنان، برنامه مستقلی برای خود داشته باشند.
وی تصریح کرد: آنچه مهم است این است که خواهران طلبه، مسئولیتهای دیگری افزونبر تحصیل در مراکز حوزوی دارند و باید نقشهایی همچون همسری، مادری و تربیت فرزند را بر عهده داشته باشند.
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