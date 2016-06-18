ارتقای فرهنگ ترافيک از محدودیتهای قانونی اثرگذارتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس، محمدرضا کهوری زاده بیان داشت: فرهنگ سازی در حوزه ترافیک یکی از نیازهای اصلی شهر بندرعباس است و در حال حاضر مدیریت شهری ضمن انجام اقدامات لازم در راستای رسیدگی به مشکلات ترافیکی در سطح شهر، روی فرهنگ سازی در حوزه ترافیک متمرکز شده است.

وی گفت: در ارتباط با اهميت فرهنگ ترافيک، طی یکسال اخير اقدامات قابل توجه ای به منظور فرهنگ‌سازی در حوزه ترافيک صورت گرفته است. اقدامات مناسبی در شهر بندرعباس برای ساماندهی به وضعیت ترافیک شهر و توسعه شبکه معابر شهری صورت گرفته است.

کهوری زاده عنوان کرد: فعاليت‌های فرهنگی و آموزشی گسترده ای برای بهبود رفتارهای ترافيک در دستور کار مديريت شهری در حوزه حمل‌و‌نقل و ترافيک قرار دارد که البته در سال جاری موضوع ارتقای فرهنگ ترافيک مورد توجه ويژه قرار خواهدگرفت.

این مقام مسئول تاکید کرد: فرهنگ‌سازي و ارائه آموزش‌های شهروندی بصورت فراگير در حوزه ترافیک، باعث كاهش حجم ترافيك، رعايت حقوق متقابل رانندگان و عابران و نيز رانندگی اصولی و رفتارهای منطقی در سطح شهر می شود.

وی با اشاره به لزوم نهادینه شدن فرهنگ ترافیک در بین مردم تصریح کرد: به دنبال این هستیم که با آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی لنگرشاهد تخلفات کمتری باشیم و از بروز حوادث تلخ و ناگوار رانندگی پیشگیری کنیم.

کهوری تصریح کرد: سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس برای آموزش فرهنگ ترافیک در طول سال تحصیلی، روزانه تعداد کثیری از دانش آموزان مدارس و مهدهای کودک را به صورت تئوری و عملی با مسایل ترافیکی آشنا کرد.

مدیر عامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری بندرعباس گفت: اقدامات فرهنگی بسيار كارآمدتر از محدوديتهای قانونی است زیرا درصد بسيار زيادی از ترافيك و نظم شهری به فرهنگ شهروندان و آگاهی و احترام آنان به قوانين راهنمايی و رانندگی برمی گردد.