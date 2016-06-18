شهردار «مونهایم» آلمان برای ساخت مسجد زمین اختصاص داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ان ۲۴، شهردار شهر مونهایم دو قطعه زمین به ارزش ۸۵۰ هزار یورو برای ساخت مسجد مسلمانان اختصاص داد.

این اقدام در حالی صورت گرفته که در برخی از شهرهای آلمان اقدام اسلام ستیزی روی می دهد.

شهردار مونهایم در این باره اظهار داشت: برخی قوانین برای ساخت مسجد به سازندگان آن ابلاغ شده از جمله درخصوص ارتفاع مناره مسجد و اینکه تمام اقدامات آماده سازی آن باید با اطلاع شورای شهر انجام شود.

شورای شهر مونهایم قرار است در تاریخ ۶ جولای کمتر یک ماه دیگر تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند.