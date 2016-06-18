به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی حسینی کاشانی در جلسه فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان البرز که ظهر شنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: صنایع بسته بندی اولین گام در تبلیغات محصول به شمار می رود و باید به این نکته اذعان داشت که متاسفانه توجهی به صنایع چاپ و بسته بندی در استان نمی شود.

وی با بیان اینکه در این زمینه باید توجه بیشتری انجام شود، افزود: در اشتهارد یک مجموعه برای بسته بندی با مجوز فرهنگ و ارشاد ایجاد شده اما مورد استقبال واقع نشده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: باید در کشور تدبیری اندیشیده شود که تبلیغات اجناس خارجی از رسانه ملی انجام نشود.

حسینی کاشانی تصریح کرد: باید برنامه ریزی صورت گیرد تا تولیدات داخل استان و کشور چون در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی هستند از تخفیف ویژه تبلیغاتی برخوردار شوند.

وی با اشاره به اینکه فروش سینمای ایران در دو ماه اول سال جاری به اندازه میزان فروش در سال گذشته بوده است، گفت: به طور قطع بحث تبلیغات در این بخش بسیار مهم بوده و نقش بزرگی دارد.

برندسازی در کشور نیازمند نگاه فرهنگی است

همچنین در ادامه محمد جواد کولیوند نماینده مردم کرج، فردیس اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برند سازی در فرهنگ ما غلط جا افتاده است، تصریح کرد: به منظور برند سازی داخلی باید نگاه فرهنگی ایجاد شود.

وی با تاکید بر اینکه به منظور حمایت از تولید داخل باید قابلیت ها و مزیت های خاص ایجاد کنیم تا مصرف کنندگان از محصولات خارجی دست بکشند، گفت: به طور قطع با پایین آمدن قدرت خرید خانوار خرید محصولات با کیفیت پایین و ارزان افزایش پیدا می کند.

نماینده مردم کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: کالاهای استراتژیکی در کشور تولید می شود که تنوع و قدرت رقابت با بازار را ندارد.

وی با اشاره به اینکه باید جلسه ای برای صاحبان صنایع به منظور ارائه و بررسی مشکلات و موانع این صنف برگزار شود، گفت: با ارتقا کیفیت محصول می توان مشتری را جذب بازار داخلی کرد از این رو باید ساختارها و زیرساخت های این بخش اصلاح شود.

وی در پایان تصریح کرد: تصفیه صنعتی شیرابه ها صورت نمی گیرد باید کمیته ای با زمان بندی دقیق برنامه ها را مشخص کند تا کار به درستی پیش رود.