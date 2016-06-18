پرداخت ۳۵ میلیارد تومان بابت افزایش حقوق سال ۹۵ بازنشستگان قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل تأمین اجتماعی قم، سید مجتبی موسوی اظهار داشت: با تلاش همکاران امور مستمری‌های شعب ۴ گانه، تعداد ۳۰ هزار و یکصد و چهل‌ویک پرونده، مورد بررسی قرار گرفته و احکام حقوقی آنان صادر شد.

وی از پرداخت ۳۵ میلیارد تومان بابت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قم خبر داد و اظهار کرد: پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی قم به همراه افزایش امسال بر اساس طرح پرداخت متمرکز از بیستم خردادماه آغاز و تا ۲۷ خردادماه ادامه یافت.

مدیرکل تأمین اجتماعی قم ادامه داد: مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و مستمری بگیران به ترتیب در تیر و مردادماه جاری پرداخت می‌شود.

موسوی با بیان اینکه پرداخت حقوق مستمری بگیران سازمان از سال گذشته متمرکز شده است، تصریح کرد: مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی قم از ۲۰ لغایت ۲۷ هرماه به حساب آنان واریز می‌شود.

وی افزود: هیئت وزیران در تاریخ ۱۶ خرداد، افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی را تصویب کرد و در این سازمان هم اقدامات لازم برای اجرای این مصوبه صورت گرفت و نرم افزارهای مربوطه تهیه شد.