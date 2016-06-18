بین وزیر ورزش و دیگر دستگاه ها هماهنگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بت‌کلیا با اشاره به وضعیت نامناسب ورزشگاه آزادی در حالی که تا بازی‌های مقدماتی جام‌جهانی زمانی زیادی باقی نمانده است، گفت: در کشورهای دارای برنامه‌ریزی و مدیریت منسجم هنگامی که به یک مراسم مانند جام جهانی نزدیک می‌شوند عرض چند روز بناهای مستحکم و پایداری را به مجموعه‌ امکانات خود اضافه می‌کنند اما مدیران ورزشی ایران در آستانه برگزاری مسابقات مقدماتی جام‌جهانی نمی‌توانند هیچ قولی برای اضافه کردن صندلی‌های طبقه دوم یک ورزشگاه بدهند.

نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه مسئولان می‌گویند وقت کافی برای تکمیل صندلی‌های مجموعه ورزشی آزادی ندارند نشان از بی‌برنامه‌گی آن‌ها دارد زیرا بارها ثابت شده در این مدت زمان باقی مانده می‌توان اقدامات اساسی دیگری نیز انجام داد و آن‌ها باید از قبل برنامه‌ریزی می‌کردند.

وی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: متاسفانه مسئولان با هم هماهنگ نیستند و بین وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال و مسئولان ورزشگاه آزادی همراهی و همدلی دیده نمی‌شود، در حالی که اواخر سال گذشته رئیس‌جمهور دستور ویژه‌ای برای بازنگری جدی درباره ورزشگاه آزادی داد که پس از آن این دستور به وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش ابلاغ شد تا بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام بدهند اما تاکنون اقدامات قابل توجهی صورت نگرفته است.

بت کلیا با بیان اینکه باید بهینه‌سازی و بازسازی ورزشگاه آزادی در همه ابعاد هر چه سریع‌تر اجرایی شود، گفت: نمایندگان مجلس و دیگر دستگاه‌های دولتی نیز باید همراهی و مساعدت لازم را برای پیشبرد کارها با مسئولان مجموعه ورزشی آزادی داشته باشند تا شاهد آماده شدن صندلی‌های طبقه دوم این مجموعه تا قبل آغاز مسابقات مقدماتی جام‌جهانی باشیم.

نماینده آشوریان و کلدانی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر ورزش نیز در مصاحبه‌های پی‌درپی خود قول آماده شدن صندلی‌ها را تا قبل از مسابقات مقدماتی جام‎جهانی داده‌اند بنابراین رئیس جدید این مجموعه ورزشی نیز باید برای اجرایی شدن این هدف تلاش کند نه آنکه خبر از عدم آماده شدن صندلی‌ها را تا آغاز مسابقات بدهد.