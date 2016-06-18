به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران امشب ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۵۰ روی آنتن می رود.

این برنامه که خانواده را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است، بنا دارد امشب با مهمان خود لاله صبوری و خانواده اش در این رابطه صحبت کند.

لاله صبوری بازیگر سینما و تلویزیون است که در آثاری همچون «کمربندها را ببندیم»، «معراجی ها»، «عینک آفتابی»، «من نه منم» و... نقش آفرینی کرده است.

این برنامه در ماه رمضان با موضوع خانواده و با حضور شخصیت های هنری، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و... به همراه خانواده شان روی آنتن می رود.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که هر روز موضوع خانواده و زندگی را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.