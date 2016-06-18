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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵

«رو به راه» میزبان خانواده لاله صبوری می‌شود

«رو به راه» میزبان خانواده لاله صبوری می‌شود

برنامه «روبه راه» که شب های رمضان خانواده را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است بنا دارد امشب ۲۹ خرداد با مهمان خود لاله صبوری و خانواده اش در این رابطه صحبت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «روبه راه» کاری از گروه امور اجتماعی شبکه دو با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران امشب ۲۹ خرداد ساعت ۱۹:۵۰ روی آنتن می رود.

این برنامه که خانواده را موضوع اصلی گفتگو قرار داده است، بنا دارد امشب با مهمان خود لاله صبوری و خانواده اش در این رابطه صحبت کند.

لاله صبوری بازیگر سینما و تلویزیون است که در آثاری همچون «کمربندها را ببندیم»، «معراجی ها»، «عینک آفتابی»، «من نه منم» و... نقش آفرینی کرده است.

این برنامه در ماه رمضان با موضوع خانواده و با حضور شخصیت های هنری، سیاسی، ورزشی، اجتماعی و... به همراه خانواده شان روی آنتن می رود.

«روبه راه» برنامه ای با مضمون اجتماعی است که هر روز موضوع خانواده و زندگی را با حضور چهره های مردمی، افراد شاخص، مسئولان و كارشناسان از جنبه ها و زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.

کد مطلب 3688844
محیا رضایی کلانتری

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