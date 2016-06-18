تقدیر مصدومان تصادف جاده اهر – تبریز از امدادرسانی استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، جبرییل نادری اصل راننده خودروی سواری پژو که به همراه خانواده در جاده اهر – تبریز در حال تردد بودند و بر اثر برخورد با تریلی در پنج خردادماه سال جاری دچار حادثه شده و مصدوم شده بودند، شنبه با پیامی از امدادرسانی اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی قدردانی کرد.

وی در این خصوص به خبرنگاران گفت: جاده اهر – تبریز همواره به دلیل وقوع حوادث مختلف رانندگی به یکی از خطرسازترین جاده‌های استان تبدیل‌شده و در این جاده بنده به همراه خانواده نیز دچار حادثه شدیم و دکتر جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی با دیدن صحنه تصادف به یاری بنده و خانواده‌ام رسید.

نادری ‌افزود: بنده درحالی‌که به لطف پروردگار و کمک‌رسانی استاندار بهبودی‌ام را یافتم ولی جا دارد تا از دکتر جبارزاده بابت امدادرسانی که برای خانواده‌ام انجام دادند لطف بزرگی را کردند بنابراین بر خود وظیفه می‌دانم تا از زحمات ایشان بابت اقدام خداپسندانه کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

گفتنی است این حادثه ظهر پنجم خرداد ۹۵ در محور تبریز – اهر، حوالی شیخ رجب روی‌داده بود که بر اثر برخورد خودروی سواری پژو و تریلی منجر به مرگ یک‌تن و مصدومیت پنج نفر دیگر شد.

استاندار آذربایجان شرقی در سفری چند ساعته که برای شرکت در جلسه مشترک شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان هوراند در این شهرستان حضور یافته بود در حین بازگشت به تبریز با حادثه رانندگی خودروی سواری پژو با تریلی در محور اهر – تبریز شود و بلافاصله برای امدادرسانی به مصدومان حادثه شتافته بود.

درحالی‌که اسماعیل جبارزاده به همراه معاون عمرانی خود در امدادرسانی به حادثه دیدگان حضور داشت هنوز اورژانس و یا هلال‌احمر به محل حادثه نرسیده بودند.