آغاز به کار خط پروازی «تهران - آستاراخان»

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیاله افخمیراد گفت: پس از برقراری خطوط منظم دریایی از بنادر شمالی کشور به مقصد آستارخان روسیه و اکتائو قزاقستان که در قالب بسته نخست یارانه حمل و نقل صاداتی از خرداد ماه سال ۱۳۹۴ راهاندازی شد، به منظور تسهیل تردد تجار و صادرکنندگان ایرانی که کالاهای خود را با کشتی به بندر آستاراخان ارسال کرده بودند، خط پروازی منظم تهران ـ آستاراخان پیشبینی شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست سازمان توسعه تجارت برای ایجاد زیرساختهای صادراتی به جای پرداخت جوایز نقدی، اظهار داشت: بر اساس همین رویکرد و از محل مشوقهای صادراتی تفاهمنامهای بین سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت هواپیمایی تابان منعقد و مقرر شد شرکت هواپیمایی تابان در طول ۶ ماه، خط پروازی منظم بین فرودگاه امام خمینی تهران و فرودگاه بندر آستاراخان را راهاندازی کند.
وی با بیان اینکه هماکنون این خطوط پروازی آماده خدمترسانی به تجار ایرانی هستند، خاطرنشان کرد: راهاندازی این خط پروازی بر اساس پیشنهادهای تجار و بازرگانان و بخش خصوصی بوده و با توجه به اینکه هر هفته دوبار در روزهای سه شنبه و جمعه پرواز به مقصد آستاراخان انجام میشود از همه فعالان اقتصادی در بازار روسیه انتظار داریم از این امکان به نحو مطلوب بهرهبرداری کنند.
افخمیراد، با تاکید بر اینکه فصل نوینی در تجارت میان ایران و روسیه ایجاد شده است، یادآور شد: پس از کاهش سطح مراودات تجاری روسیه و ترکیه، اهمیت تجارت تهران و مسکو مضاعف شده و برای پیشبرد اهداف دو کشور راهاندازی این خط پروازی لازم و ضروری بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: پیش از این هیچ کدام از شرکتهای هواپیمایی ایران و حتی روس به مقصد آستاراخان پرواز نداشتند و تجار و بازرگانان مجبور بودند به صورت غیرمستقیم و با صرف هزینه و زمان دو برابر از تهران به مسکو یا استانبول رفته و از آنجا عازم آستراخان شوند.
افخمیراد با بیان اینکه پرواز به مسکو و سنپترزبورگ نیز به صورت منظم از ایران انجام نمیگرفته و فقط به صورت فصلی در تابستان برقرار بوده است، اهمیت دیگر برقراری این خط پروازی را کمک به جذب گردشگران روسی دانست و افزود: جامعه تورگردانان و تشکلهای گردشگری ایران با توجه به جاذبههای گردشگری کشورمان میتوانند با برنامهریزی مطلوب و بهرهبرداری هرچه بیشتر از ظرفیتهای این خطوط هوایی گردشگران روس را به کشور جذب کنند و توسعه صنعت توریسم کشور را ارتقا دهند.
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