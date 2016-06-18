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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

«فصل هرس» به سینما روایت می‌رود

«فصل هرس» به سینما روایت می‌رود

مستند «فصل هرس» در هشتاد و چهارمین جلسه سینما روایت اکران و بررسی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «فصل هرس» ساخته لقمان خالدی داستان مردی است که مدعی کشف داروی سرطان است اما در راه اثبات مدعای خود با مشکلات عدیده ای روبرو می شود.

«فصل هرس» تا به حال جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم و تندیس (نشان فیروزه) جشنواره سینما حقیقت را به دست آورده است.

این مستند در جلسه این هفته سینما روایت اکران و با حضور لقمان خالدی مستند ساز، محسن یزدی مدیر مرکز مستند سوره حوزه هنری و سلیم غفوری مدیر شبکه مستند سیما نقد و بررسی خواهد شد.

هشتاد و چهارمین جلسه سینما روایت روز یکشنبه ۳۰ خرداد ماه راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد. حضور در سینما روایت برای عموم آزاد و رایگان است.

کد مطلب 3688848
محیا رضایی کلانتری

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