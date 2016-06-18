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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین:

دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت در قزوين

دستگیری ۲ سارق و کشف ۱۰ فقره سرقت در قزوين

قزوین- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین از كشف ۱۰ فقره انواع سرقت با دستگیری ۲ سارق در قزوین خبر داد.

سرهنگ رضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دستگیری یک سارق حرفه ای توسط ماموران کلانتری ۱۳ باهنر  قزوین، سارق در بازجویی تخصصی ماموران به شش فقره سرقت قطعات خودرو اعتراف کرد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین افزود: همچنین در اقدامی دیگر ماموران كلانتری ۱۲ بازار نیز یك سارق را دستگیر كه سارق در بازجویی تخصصی ماموران به چهار فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره اعتراف كرد.

وی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده قضایی به مراجع قضائی معرفی شدند از شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشكوك موضوع را سریعا با شماره تلفن ۱۱۰ به مركز فوریت های پلیسی اطلاع دهند.

کد مطلب 3688851

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