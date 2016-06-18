اصلاح ساختار توسعه معادن برای جلوگیری از بیابانزایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی پیش از ظهر شنبه در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به گرامی‌داشت ۲۸ خرداد روز مقابله با بیابانزایی ضمن اعلام موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان و قرار گرفتن آن در کمربند بیابانی و کویری ایران، اظهار داشت: آنچه در طول تاریخ موجب سکونت پذیری و شکل‌گیری تمدن در این ناحیه شده است، رودخانه زاینده‌رود بوده است که متأسفانه در حال حاضر معضل خشکسالی و کم‌آبی، حوضه آبریز این رودخانه را در استان و شهر اصفهان، با تهدیدات جدی مواجه کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه معادن شرق اصفهان، موجب گسترش مناطق بیابانی و نزدیک شدن کمربند بیابانی به حریم شهری شده که مشکلات و معضلات زیست‌محیطی فراوانی را در پی دارد، بیان داشت: با توجه به اینکه در توسعه پایدار شهری و تعاریف جدید، شهر و طبیعت ناگزیر از هماهنگی و همراهی با یکدیگر هستند و ضروری است راهبردهای توسعه شهری را در یک نگاه فرامنطقه‌ای مورد بررسی قرار داده و البته مدیریت کلان شهری، در برنامه‌ریزی‌های خود در طرح‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت، در تعامل با مدیریت محیط زیست و شهر و استان و با تأکید بر موضوع احیاء زاینده‌رود و همچنین اصلاح ساختار توسعه معادن در مناطق آسیب‌پذیر در راستای بیابان‌زدایی اقدام کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن میلاد امام حسن مجتبی (ع) و لزوم توجه مسئولان و برنامه‌ریزان به نیازهای شهروندان اظهار داشت: ما باید در برنامه‌های فردی خویش، نسبت به نیازمندان جامعه توجه ویژه کرده و هم در حوزه وظایف اجتماعی و شغلی خود، برنامه ریزی‌های لازم و فرهنگ‌سازی در جهت توزیع عادلانه امکانات برای تمامی شهروندان و به ویژه درمناطق ضعیف‌تر، به منظور مبارزه با فقر و حمایت از محرومان را داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سنت حسنه سفره کرم امام حسن (ع) در دو دهه گذشته از اصفهان آغاز در همه شهرهای کشور نهادینه شد، ابراز داشت: در این سنت حسنه با تقبل هزینه یک روز پخت هر واحد صنفی نانوائی نان به صورت رایگان به عموم مردم ارائه می‌شود و قطعا با اعتقادی که مردم به این نعمت الهی و برکات آن دارند در ارتقاء کیفی فر هنگ احسان و اکرام اثر گذار است.

امینی در ادامه ضمن فرارسیدن روز اصناف و تبریک این روز به فعالان این عرصه نیز بیان داشت: اصناف به عنوان یکی از ارکان اقتصاد شهری باید مورد توجه جدی واقع شوند و ضمن اینکه آموزش‌های لازم برای کسب روزی حلال به فعالان این عرصه ارائه شود.