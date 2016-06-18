سید پیروز موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز برای نخستین بار شاهد صادرات محموله میعانات گازی از فاز ۱۹ پارس جنوبی بودیم که این محموله به کشور کره‌جنوبی صادر شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته و ضمن انجام هماهنگی با مدیریت‌های امور بین‌الملل، نظارت بر تولید نفت و گاز، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی، شرکت نفت و گاز پارس و مجتمع گازی پارس جنوبی، نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ امروز به مقصد شرق آسیا بارگیری شد.

موسوی اضافه کرد: نخستین محموله میعانات گاز تولید فاز ١٩ به ظرفیت ٣٠٠ هزار بشکه امروز به همت کارکنان شرکت پایانه های ایران در منطقه عسلویه به مقصد کره جنوبی بارگیری شد.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران تاکید کرد: این شرکت در راستای انجام ماموریت‌های بالا دستی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و هدف پشتیبانی از تولد ظرفیت توان فنی و عملیاتی خود را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، میعانات گازی از محصولات تولیدی با ارزش تجاری بالا و از مشتقات منابع گاز است كه پس از ورود گاز به پالایشگاه خشكی از طریق واحدهای مربوط به جداسازی و تثبیت در مخازن محل نگهداری كاندنسیت ذخیره و از طریق پایانه های بارگیری(spm) صادر می شود.