آزاد سازی روستای «کریم» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که روستای کریم واقع در شمال غرب پالایشگاه بیجی را از یوغ تروریست های تکفیری آزاد کردند.

بنا بر اعلام این منابع، دستگاه مبارزه با تروریسم با آزاد کردن این روستا پرچم عراق را بر فراز ساختمان های این منطقه به اهتزاز درآورد.

در جریان این عملیات خسارت جانی و مالی به تروریست ها وارد شد.

عملیات نیروهای امنیتی، حشد الشعبی و عشایر عراق برای آزاد سازی مناطق مختلف این کشور از تروریست های داعش به ویژه در استان های الانبار، صلاح الدین و نینوا ادامه دارد.