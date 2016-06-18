کانال انحرافی برداشت آب از تالاب «آق گل» مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، وحید عالمی با اعلام این خبر افزود: ضمن مسدود شدن این کانال انحرافی، متخلفان به مقام قضایی معرفی شدند.

عالمی اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه شهرستان ملایر هیچ گونه آبی از تالاب آق گل برداشت نمی شود و کم شدن آب این تالاب در این فصل به علت تبخیر و در نظر نگرفتن حق آبه تالاب از استان مرکزی است.

وی گفت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان، استانداری همدان و سازمان حفاظت محیط زیست مکاتباتی در این خصوص داشته اند تا استان مرکزی به تعهدات خود در این خصوص عمل کند.

وی اظهار داشت: در هفته های اخیر پرندگان آبزی و کنارآبزی از جمله حواصیل، چوب پا، چنگر و لک لک در تالاب آق گل ملایر دیده شده اند.