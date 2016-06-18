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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

مسابقات کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان لرستان برگزار شد

مسابقات کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان لرستان برگزار شد

خرم آباد - مسابقات کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان قهرمانی استان لرستان در خرم آباد به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر،  وحید والیزاده مرادی رئیس هیئت کشتی لرستان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات فرنگی خردسالان و نونهالان استان اظهار داشت: در این رقابت ها که با حضور تیم هایی از شهرستانهای مختلف استان برگزار شد در رده خردسالان تیم های خرم آباد الف، ازنا و کوهدشت به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.

وی گفت: در رده نونهالان نیز تیم های کوهدشت، خرم آباد الف و نورآباد عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

رئیس هیئت کشتی لرستان گفت: برگزاری منظم مسابقات رده های مختلف استان یکی از اولویت های هیئت کشتی است.

والیزاده مرادی عنوان کرد: ما تیرماه مسابقات لیگ برتر کشور را میزبانی خواهیم کرد و این چنین مسابقاتی نوعی ارزیابی بوده و این رقابتها پدیده ها و استعدادهای ناب کشتی از نقاط مختلف استان را مشخص خواهد کرد.

وی همچنین به برگزاری مسابقات کشتی رده های سنی آزاد در بروجرد اشاره کرد و گفت: ما هفته گذشته در بروجرد نیز مسابقات قهرمانی استان در رده های پایه برگزار کردیم که خیلی منظم برگزار شد.

رئیس هیئت کشتی لرستان افزود: در مسابقات فرنگی خردسالان و نونهالان استان به خصوص در رده نونهالان ظرفیت های خوبی را از شهرستانهای مختلف استان به ویژه خرم آباد و کوهدشت دیدیم که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی بلند مدت آنها را به تیم های جوانان و بزرگسالان در سال های آتی پیوند دهیم.

والیزاد گفت: در ابتدای این رقابت ها از امیررضا امیری قهرمان ارزنده لرستانی در مسابقات آسیایی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

کد مطلب 3688857

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