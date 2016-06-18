مسابقات کشتی فرنگی خردسالان و نونهالان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید والیزاده مرادی رئیس هیئت کشتی لرستان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری مسابقات فرنگی خردسالان و نونهالان استان اظهار داشت: در این رقابت ها که با حضور تیم هایی از شهرستانهای مختلف استان برگزار شد در رده خردسالان تیم های خرم آباد الف، ازنا و کوهدشت به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفتند.

وی گفت: در رده نونهالان نیز تیم های کوهدشت، خرم آباد الف و نورآباد عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

رئیس هیئت کشتی لرستان گفت: برگزاری منظم مسابقات رده های مختلف استان یکی از اولویت های هیئت کشتی است.

والیزاده مرادی عنوان کرد: ما تیرماه مسابقات لیگ برتر کشور را میزبانی خواهیم کرد و این چنین مسابقاتی نوعی ارزیابی بوده و این رقابتها پدیده ها و استعدادهای ناب کشتی از نقاط مختلف استان را مشخص خواهد کرد.

وی همچنین به برگزاری مسابقات کشتی رده های سنی آزاد در بروجرد اشاره کرد و گفت: ما هفته گذشته در بروجرد نیز مسابقات قهرمانی استان در رده های پایه برگزار کردیم که خیلی منظم برگزار شد.

رئیس هیئت کشتی لرستان افزود: در مسابقات فرنگی خردسالان و نونهالان استان به خصوص در رده نونهالان ظرفیت های خوبی را از شهرستانهای مختلف استان به ویژه خرم آباد و کوهدشت دیدیم که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی بلند مدت آنها را به تیم های جوانان و بزرگسالان در سال های آتی پیوند دهیم.

والیزاد گفت: در ابتدای این رقابت ها از امیررضا امیری قهرمان ارزنده لرستانی در مسابقات آسیایی با اهدا لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.