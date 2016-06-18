مرحوم سبزواری از پیشگامان شعر دینی بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در این دیدار با اشاره به ثبات قدم و پایمردى مرحوم سبزواری بر عقیده خویش تا پایان عمر، ایشان را از پیشگامان شعر دینی خواند.

وی گفت: در دورانی که مضامین دینی در میان اهل شعر و ادب پررنگ نبود، ایشان از معدود افرادی بودند که از همان سالها (پیش از انقلاب) روی ارزش‌های و اعتقادات دینی خویش ایستاده بود و پس از انقلاب نیز در این مسیر ثابت قدم ماند.

حجت الاسلام سیدحسن خمینی با تسلیت این ضایعه به همسر، فرزندان، نوادگان و اعضای خانواده مرحوم سبزواری، آن را ثلمه‌ای بزرگ دانست و ضمن آرزوی صبر و اجر، گفت: همه ما امروز داغدار ایشان هستیم.