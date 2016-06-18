  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۴:۰۰

حجت الاسلام سیدحسن خمینی:

مرحوم سبزواری از پیشگامان شعر دینی بود

مرحوم سبزواری از پیشگامان شعر دینی بود

حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی با حضور در منزل زنده‌یاد حمید سبزواری، ضایعه فقدان این شاعر بزرگ معاصر را به خانواده وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در این دیدار با اشاره به ثبات قدم و پایمردى مرحوم سبزواری بر عقیده خویش تا پایان عمر، ایشان را از پیشگامان شعر دینی خواند.

وی گفت: در دورانی که مضامین دینی در میان اهل شعر و ادب پررنگ نبود، ایشان از معدود افرادی بودند که از همان سالها (پیش از انقلاب) روی ارزش‌های و اعتقادات دینی خویش ایستاده بود و پس از انقلاب نیز در این مسیر ثابت قدم ماند.

حجت الاسلام سیدحسن خمینی با تسلیت این ضایعه به همسر، فرزندان، نوادگان و اعضای خانواده مرحوم سبزواری، آن را ثلمه‌ای بزرگ دانست و ضمن آرزوی صبر و اجر، گفت: همه ما امروز داغدار ایشان هستیم.

کد مطلب 3688858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها